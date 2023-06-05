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Taşlayarak gönderdi! Alkışlayarak çağırdı!

Gülün güzelliğini de görebiliriz. Gülün dikenine de takılıp kalabiliriz. Gerçek, gerçektir ve bütündür. Onun için gülü dikeni ile birlikte görmek gerekir.

Taşlayarak gönderdi!

Alkışlayarak çağırdı!

Adamı taşlayarak, yuhalayarak; “dürüst değil, sana ne oluyor, dolandırıcı” diye kovaladılar, fakat seçimden sonra “ekonomik krizin yıkıntısı ile ağır molozunu kaldırmak için dış para babalarıyla tefecilerin güveneceği bir adama ihtiyaç ortaya çıkınca” yaşa yaşa Mehmet Şimşek paşa diye geri çağırdılar.

2007'de:

Devlet bakanıydı.

2009'da:

Maliye bakanı yapıldı.

2018'de:

Bakanlıktan alındı.

Ekonomi kötü yönetiliyor, sıkıntılı büyüyor dedi. Yemediği azar kalmadı.

İsminin üzeri çizildi.

★★★

Haklı çıktı.

Ekonomi çöktü.

2018'de:

Dolar 3.77 TL idi.

2023'te:

20.80 TL'ye ulaştı.

Faiz sebeptir.

Enflasyon sonuç dendi.

Enflasyon canavar oldu.

2023 seçiminde seçmenin yüzde 52'si “faiz sebeptir diyerek enflasyonu halkı ezen canavar haline getireni” yeniden seçti. O da Mehmet Şimşek'i “enflasyonu düşürsün ve ülkeyi ekonomik enkazın altından kurtarsın” diye geri çağırıp Hazine Bakanlığı'nı ona verdi.

Kilit bakan oldu!

Yükü ağır!

Sorumluluğu büyük!

★★★

Okuyan sıkılmasın diye rakamları yuvarlayarak yazıyorum: İşçiler 16 milyonlar. Ekonomik yıkıntının altında eziliyorlar. İşsizler 8 milyonlar. Ekonomik kriz onları derinden vuruyor. Memurlar 5 milyon kişiler. Kemer sıkarak yaşayabiliyorlar. Emekliler 14 milyonlar. Tane ile alışveriş yapar, lokma sayarak öğün kapatır haldeler. Üniversite öğrencileri 7 milyonlar. Sıkıntıdalar. Çiftçiler 2 milyondan 500 bine indi. Çünkü tarlalarından, seralarından, bağlarından ekip biçtiklerinden elde ettikleri gelir, çiftçilik yapamaya değer olmaktan çıktı.

Kadınlar var:

42.5 milyon.

Erkekler var:

42 milyon.

Bunların yüzde 52'si “muhalefetin değil iktidarın ekonomik yıkımın altından kalkabileceğine inandığı için” Mehmet Şimşek'i taşlayarak gönderene iktidar verdi.

Eski ekonomi Bakanı!

Alkışlarla cilalandı.

Hazine Bakanı oldu.

Gözler onda.

Ne yapacak?

★★★

Dünya para babaları.

Londra tefecileri.

Ona güveniyormuş!

Sıcak para akıtacaklar.

Gökten dolar yağacak.

Doların fiyatı inecek.

İthal malı ucuzlayacak.

Girdi fiyatları duracak.

Kur dengelenecek.

Enflasyon da inecek!

42.5 milyon kadın, 42 milyon erkek, 16 milyon işçi, 8 milyon işsiz, 5 milyon memur, 14 milyon emekli, 7 milyon üniversiteli, 500 bin çiftçi dışardan ekonomiye pompalanacak taze dolarlarla Mehmet Şimşek'in yaratacağı “bak krizi çözüyor” diye sevinecekler. Taze dolar akışının meyvesiyle sıkıntılarından geçici olarak kurtulmuş hissedecekler ve iyi ki yüzde 52 oyu verdik diyerek sevinecekler. Belediye seçimlerinde de gidip dün taşlayarak gönderdiğini bugün alkışlayarak getirip Hazine Bakanı yapanın partisine verecekler.

İstanbul geri alınacak!

Ankara da….(!)

★★★

Taşlayarak kovdun?

Niye alkışla çağırdın?

Bu iki yüzlülüğü sorup sorgulayan çıkmayacağı için Mehmet Şimşek'in gelmesiyle Türkiye'ye sıcak para akıtacak olan dünya para babaları ile Londra tefecileri, gönderecekleri dolarların karşılığında dış sömürü çarkını daha da ağırlaştırıp soygun katsayısını yükselterek kurbağayı hissettirmeden haşlayacaklar.

Ben çok korkarım.

Kurtarıcılardan korkarım!

Kurtarıyoruz diye gelirler.

Kurbağa gibi haşlarlar!

Hissetmeyiz!

Neler gördük… Neler yaşadık… Neler duyduk… UNUTMA!

İthal atla milli tören yaptık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52 oyla yeniden seçildi. Meclis'te yemin etti. Atatürk'ün huzuruna çıktı, defteri imzaladı. Göreve Başlama Töreni'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelirken önde Mercedes makam aracına Atlı Tören Birliği atlıları eşlik etti. Seçimden önce Atlı Tören Birliği için at başına 70 bin Euro ödenerek Hollanda'dan çok sayıda at ithal edilmişti. Türkiye'de Kapadokya'da, Ereğli'de, Şanlıurfa'da, Malatya'da, Eskişehir'de ve birçok bölgemizde “yarış ömrünü tamamlamış damızlık atlardan” yeni nesil koşu ve tören atları yetiştiriliyor. Yerli atları tercih etmek yerine Hollanda'ya döviz akıtılıp tören atı ithal edildi. Meclis'te soru önergesiyle; “Atları Hollanda'dan kim, hangi şirket ithal etti, toplam ne kadar döviz ödendi?” diye sorulmasına rağmen cevap verilmedi. İthal atla tören yapmanın maliyeti toplumdan gizlendi.