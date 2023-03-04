Meral Akşener kendi ayağına kurşun sıktı!
Sevgili okurlar…… Dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şaşırtıcı açıklaması üzerine daha önceki yazımı iptal edip, aceleyle bu satırları yazdım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e madalya takmalı!
Saray'a ve AKP'ye bundan büyük hizmet olamaz!
Meral Hanım şok açıklamasıyla âdeta “Benim adayım Tayyip Erdoğan” demek istedi.
Altılı Masa'yı terk ettiğini açıklayan Meral Akşener'in kendi partisinin kurmaylarının etkisinde kaldığı kesin……
Bu hareketiyle güçlü bir lider olmadığını, onun-bunun sözüyle hareket ettiğini gösterdi.
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İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılması, doğal olarak en çok AKP'yi ve Saray yandaşlarını sevindirdi…
Zaten uzun süredir Altılı Masa'yı yıkmak için çaba sarf ediyor, senaryolar üretiyorlardı… Amaçlarına ulaştılar!
Kişisel kanaatime göre çok büyük bir siyasi hata yapan Meral Akşener, kendi ayağına kurşun sıktı…
Bu akıl dışı karar ve davranış ülkemizin geleceği için tabii ki, çok kötü oldu. Fakat, uzun yılların verdiği tecrübeyle söylüyorum, Akşener ve İYİ Parti için de felâket olacak!
Altılı Masa'nın uzun süren çabaları boşa gitti, Meral Hanım “Ortak Akıl” yerine yine “TEK ADAM Rejimi”ne teslim oldu.
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Akşener ve partisini tarih affetmeyecek……
Yalnız tarih değil, inanın ki, vatandaş da affetmeyecek!
İYİ Parti'nin yükselişi duracak, tıpış tıpış geri gitmeye başlayacak, seçimde almayı bekledikleri yüzde 20'nin üstündeki oylar yerine, yüzde 10, belki de daha aşağı oy alacaklar.
Meral Akşener “Oyun bozan” oldu, Altılı Masa'dan kalkıp milletin kurtuluş umutlarını yok etti. Millet ona gereken cezayı mutlaka verecek, sıradan bir politikacı ve sıradan bir parti haline gelecek ve öyle kalacak!
Gecekondu görünümlü kamu hastaneleri!
İstanbul'un en köklü hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için, depreme dayanamayacağı gerekçesiyle yıkım kararı alınıp, hafta içinde tahliye işlemleri başlatılınca, diğer kamu hastanelerinin durumunu merak ettim.
CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel bu konuda uzmandır.
Ona, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için alınan yıkım kararını ve tahliyeyi hatırlatıp olası bir İstanbul depreminde, diğer devlet hastanelerinin buna dayanıp dayanamayacağını sordum… Acı acı tebessüm etti ve dedi ki:
“İstanbul'da sağlık hizmeti veren bazı kamu hastanelerimizin durumuna yakından tanık olduğum için, bunlara ‘Hastane' demeye dilim varmıyor.
Kaderine terk edilen bu yapılara ben ‘Gecekondu görünümlü hastaneler' diyorum. 24 yıl önce meydana gelen Gölcük Depremi'nde ağır hasar alan hastanelerimiz ne yazık ki, kendi kaderlerine terk edildi.
Bırakınız yenilemeyi, güçlendirme anlamında bile bir çivi çakılmadı.
Örneğin asırlık Haydarpaşa Numune Hastanesi… Yapılarının yüzde 80'inin hasarlı olduğu raporlarla ortaya konulmuştu.
“Hastane, depremde hasar aldığı için, sağlık kurulu, onkoloji (kanser) merkezi, gibi yoğun hasta potansiyelinin olduğu önemli birimler bir gecede kondurulan ‘prefabrik' yapılarda halkımıza hizmet veriyor.
2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Numune Hastanesi'nin depreme karşı güçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı'na o günkü parayla 5,2 trilyon lira kaynak aktardı.
Her ne hikmetse bugüne kadar ne güçlendirme, ne de yenileme oldu!
Kamu hastanelerini 20 yılda yenileyemeyen iktidar, deprem bölgesinde inşa edeceğini açıkladığı on binlerce konutu bir yıl içinde nasıl tamamlayacak, merak ediyorum!”
GÜNÜN SÖZÜ
Zaman, eşi olmayan bir ilaçtır. En derin acıları bile dindirir!