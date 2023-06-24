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Polis vuran Suriyeli ise cezası az oluyor!

Ülkemizde garip şeyler oluyor…

İki olayı karşılaştıralım:

Kayseri'de devriye görevini yapan polis memurları M.K. ve B.M.'ye “Beni neden takip ediyorsunuz? İlla sizi vurmak mı lazım?” diyen Asım A. adındaki kişi “1 yıl 2 ay 17 gün” hapis cezasına çarptırıldı.

Polisleri tehdit etmenin cezası bu demek ki…

Peki, Şanlıurfa'da pompalı tüfekle iki polisi vurup yaralayan uyuşturucu satıcısı Suriyelilerin cezası nedir? Olay ibretlik!

Halk TV'deki bir programda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: “Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne mensup iki polisi silahla yaralayan Suriyeli kaçakçılar sadece 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiler. Araştırın, çok ilginç şeyler bulacaksınız” dedi.

Genç meslektaşımız Barış Pehlivan, Özdağ'ın iddiasının peşinden gitti, şöyle bir tabloyla karşılaştı:

Tarih: 28 Kasım 2022.

Yer: Şanlıurfa.

Suriye uyruklu Muhammed Elbedran, narkotik polislerine bir ihbarda bulundu. Uyuşturucu madde satın aldığı Suriyelilerin isimlerini verdi. Polis, ihbarcıyı yanına alıp şüphelileri yakalamak için yola çıktı.

Elbedran isimli ihbarcı, torbacı Suriyelileri görünce onlara Arapça “Yanımdakiler polis” dedi. Suriyeli uyuşturucu satıcılarından Hüseyin Elfaris, aracının içinden pompalı tüfek çıkardı, polisler kendilerini tanıtmalarına rağmen peş peşe tetiğe bastı.

Bacaklarından ve ayaklarından yaralanan polis memuru Ali B. yere yığıldı. Diğer yaralı polis Olcay K. ekip arabasına gitmeye çalışırken, Muğtez ve Hüseyin Elfaris adlı şüpheliler araçlarına binip kaçtı. İki polis, şans eseri yaralı olarak ölümden kurtuldu.

Firari Suriyeliler bir süre sonra yakalanıp tutuklandı.

Savcı, iki kaçakçının “Kasten yaralama” “Silahla tehdit” ve “Polise görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

16 Haziran'da Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iki polisi vuran uyuşturucu kaçakçısı Suriyelileri “6 ay hapis kalmalarını yeterli bularak” tahliye etti.

Savcının 14 yıla kadar hapis istediği Suriyelilerin sadece 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmaları hukukçular tarafından “Türk hukukunun pratiğinde benzeri görülmemiş bir karar” olarak nitelendirildi.

Şimdi Barış Pehlivan soruyor:

“Polislerin canına kasteden Suriyeliler neden apar topar cezaevinden çıkarıldı? İddialar çok ama insanın aklına gelmiyor değil: Yoksa o uyuşturucu satıcılarını koruyan güçlü birileri mi var?”

“Bu faiz artışı yetersiz!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini kavramları kullanarak “NASS ortadayken sana bana ne oluyor?” sözü ve “Faiz sebep, enflasyon neticedir.” tezine dayandırdığı ekonomi politikası resmen çöktü!

Merkez Bankası'nın politika faizini arttırarak yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çıkartmasıyla, Türk lirası 3 lira daha değer kaybetti ve dolar kuru 25 lirayı aştı.

Birçok ekonomi uzmanı politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesini az buluyor ve artışın yüzde 40 olması gerektiğini savunuyor.

Şimdi, gerçekçi olmayan temelsiz ekonomi politikalarından dönülüyor. “Zararın neresinden dönülse kardır” diyelim. Fakat ulusça çok sıkıntı çekeceğimiz kesin! Allah yardımcımız olsun!

Metin Akpınar hesapları!

Sosyal medyada “Metin Akpınar” adıyla bazı hesaplar var. Sanatçı Metin Akpınar bundan çok rahatsız. Akpınar'ın avukatı Burçin Hekimoğlu “Sayın Akpınar'ın sosyal medya hesabı yoktur ve hiç olmamıştır. İnternet üzerinden yapılan ve müvekkilime atıfla aktarılan yayınların Metin Akpınar ile bir ilgisi yoktur. Bunlara inanılmaması gerekiyor.” diye açıklama yaptı. Sosyal medya iyi, hoş da bazı art niyetli kişilerin açtıkları sahte hesaplar kötü!

GÜNÜN SÖZÜ

Haddini bil haddini, bilmez isen haddini, patlatırlar enseni!