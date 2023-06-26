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Rusya’daki darbe girişimi ve biz!

Rusya'da “Demir yumruklu” olduğu iddia edilen Putin”e karşı yapılan darbe girişimi tüm dünyayı şaşırttı.

Nasıl şaşırtmasın ki? Prigojin adında bir adam çıktı, dünyanın en büyük askeri güçlerinden birine karşı isyan başlattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in demir yumruğu, isyancıları korkutmadı.

Kimdir bu Prigojin?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu… Emrinde, iyi eğitilmiş, her biri “savaş makinesi” gibi vuruşan 25 binden fazla profesyonel asker var…

Putin bu paralı asker grubunu Suriye, Libya ve çeşitli Afrika ülkelerinde kullanmış, Ukrayna savaşında da önemli bir güç olarak cepheye sürmüştü…

Adam öldürmekte usta, acımasız kiralık askerler bunlar…

“Sırtımızdan hançerlendik” diyen Putin şimdi, silahlı çatışmadan kaçınarak Rusya'da bir iç savaşın çıkmasını önlemeye çalışıyor.

Bu Wagner grubunun Rusya içinde paralel bir güç haline geldiğini gösteriyor.

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Rusya'daki kalkışmadan Türkiye olarak bizim de alacağımız dersler var.

Wagner ayaklanması, bizdeki benzer kuruluş SADAT'ı hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Rusya'da yaşanan olaylar umarım ülkemizin yönetimine ders olur” diye açıklama yaptı.

Çok ciddi, önemli bir uyarıdır bu…

Daha önce İstanbul'da özel milis kuruluşu SADAT'ın yönetim merkezinin önüne gittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu:

“SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak, dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim. Şimdi Rusya'da olanlar umarım ders olur. Çünkü Rusya'nun Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır” diyerek iktidarı tekrar uyardı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğini ilan etti.

Üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir uyarıdır bu… FETÖ kalkışması daha unutulmadı!

Akşener tarih mi oluyor?

Meral Akşener ikinci hatasını yaptı…

İlk hatası, Altılı Masa'dan diğer 5 lidere hakaretler yağdırarak kalktıktan iki gün sonra tıpış tıpış geri dönmesiydi.

O ağır sözlerden sonra masaya dönüş, tükürdüğünü yalamak anlamına geliyordu… Sonuçta, anketlerde yüzde 16 görünen İYİ Parti'nin oyları, yüzde 10'un altına düştü.

Önceki gün ikinci hatasını yaptı.

“2018'de bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlıklarından biridir bu” dedi.

Meral Hanım, 2018'de Kılıçdaroğlu ona 15 vekil vermeseydi İYİ Parti'nin seçime giremeyerek tabela partisi haline geleceğini unutuyor!

İYİ Parti o dönemde sıfır milletvekili ile kısa sürede yok olacaktı.

Hanımefendi şimdi yine benzeri bir hata yaptı. Altılı Masa'ya hitaben “Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum” diyerek İYİ Parti'nin artık tek başına yola devam edeceğini ima etti.

Bu durum, İYİ Parti'nin sonunun başlangıcı olabilir. İlk genel seçimde yüzde 7 barajının altında kalıp silinebilir..

Akşener “Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız!” demişti. Bence tarih olma yolunda ilerliyor!

TEBESSÜM

“Hiç değişmemişsin yaa…”

Uzun süre sonra Temel ile karşılaşan Dursun “Hiç değişmemişsin yaa…” diye konuşmaya başlayınca Temel ciddi bir tavırla onu susturmuş:

“Seni iyi gördüm, hiç değişmemişsin gibi bölümleri atlayalım istersen Dursun'cuğum” demiş.

Şaşıran Dursun sormuş:

“Neden yavu? Kötü bir şey mi dedik sana?”

Temel başını sallamış:

“Hayır, kötü bir şey demedin ama…”

“Eee?”

“Hemen yalan söylemeye başlamayalım istedim.”

GÜNÜN SÖZÜ

Hak doğrudadır. Doğru olan şey yemin istemez!