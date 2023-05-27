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Sahtekârlığın adı “Kıvrak zekâ” oldu!

Yalan, iftira ve hakaretlerle dolu çirkin bir kampanya dönemi yaşadık.

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde siyaset bu kadar seviye kaybetmemişti.

Yarın son defa sandık başındayız.

Bu, iki kişinin arasındaki yarıştan çok, referandum niteliğinde bir seçim olacak…

Artık, ülkeyi kimin yöneteceği değil, nasıl yönetileceği önem kazandı.

Soyulmaya, yolunmaya devam devam mı edilecek, yoksa bu kadar hukuksuzluk ve yoksulluk için “Yeter” mi denilecek?

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Toplumumuz bölünmüş durumda. Bu bölünmeyi ne yazık ki, iktidarın söylemleri yarattı. Ülkede adaleti sağlaması gereken Adalet Bakanı bile adaletsiz davranarak toplumu “Şampanya içenler ve alnı secdeye değenler” diye ikiye böldü!

Milli Savunma Bakanı “Vur de vuralım, öl de ölelim” diye slogan atan yandaşlara “Onun da zamanı gelecek, merak etmeyin!” dedi.

Nedir bu Allah aşkına? Kardeşi kardeşe mi vurduracaksınız?

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Seçim kampanyasında iktidar kanadı devletin bütün kaynaklarını, imkanlarını sonuna kadar kullandı,

Her türlü tehdit, baskı, engelleme, ağza alınmayan ifadeler mübah sayıldı.

Anayasa'nın eşitlik ilkesi yok edildi.

Bunlar yetmiyormuş gibi aslı astarı olmayan montaj videoyla Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yıpratılmak istendi.

İktidar kanadı ülkede sahteciliğin adını “Kıvrak zeka” yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu PKK'lı teröristlerle ilişkisi varmış gibi gösteren videonun montaj olduğunu itiraf eden Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, özür dileyeceği yerde:

“Ama montaj, ama bu, ama şu…” diyerek düzmece videoyu savundu ve:

“Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar.” diyerek muhalefete çattı. Olacak şey mi?

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Montaj videoyu hazırlayanlar aslında büyük suç işlediler.

Nasıl bir vicdandır bu? Nasıl bir siyaset anlayışıdır? Nasıl Müslümanlıktır?

İyi bir Müslüman böyle sahtekarlığı kabul etmez!

Müslüman yalan söylemez, iftira atmaz. İftiranın büyük günah olduğunu bilir!

Gerçek Müslüman doğru insandır.

Müslüman, yalancının, dolandırıcının yanında yer almaz.

Müslüman asla başkasını lekelemez!

Müslüman, iyilik, doğruluk, dürüstlük timsalidir.

Peki, bunlar ne? Montaj videoyu kurgulayan iftiracılar nasıl Müslüman'dır? Gerçek Müslüman olabilirler mi?

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Bu sahte, yalancı, iftiracı video aslında PKK'nın reklamını yapıyor. Yasalara göre bu kesinlikle suçtur. Fakat neden yargıdan hiçbir ses yok?

Ülkede yasalar iktidardan yana olanlara işlemiyor da ondan!

Bu montaj videoyu, iktidarı suçlayacak şekilde muhalefet hazırlasaydı yer yerinden oynar, sabaha karşı evler basılarak videoyu kurgulayanlar “Terör örgütünü övmek suçundan” cezaevine atılırlardı.

Fakat bu kanunsuzluğu yapanlar iktidar mensupları olunca yasalar susuyor!

Bir de “Ülkede hukuk neden güven kaybetti?” diye soruyorlar.

Tek taraflı adalet, tek kanatlı kuşa benzer, uçamaz!

Yüz yıllık çınara veda!

Asırlık çınar İlham Gencer dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

101 yaşında hayata veda eden sanatçı, Türkiye sevdalısı, Atatürkçü, gerçek milliyetçi ve son derece sağlam karakterli bir insandı.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden olan İlham Gencer, 90'lı yaşlarını aşıp 100 yaşına doğru ilerlerken bile hâlâ aktifti ve tarihi Pera Palas'ta piyano çalıyor, şarkılar söylüyordu.

Onu ileri yaşlarında, gazeteci-yazar arkadaşım Yalçın Toker, eşi Serpil Hanım, eşim Emel Turan ve ben Pera Palas'ta büyük bir takdirle ve zevkle dinlemiştik. Onun bize “bozkurt selamı” vererek seslenişi de hâlâ kulaklarımda…

Değerli sanatçı, sevgili İlham Gencer… Ruhun şad, mekanın cennet olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

Sonradan ağlamak boş! Her millet neye lâyıksa öyle yönetilir!