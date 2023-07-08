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Sığınmacı göçü ürkütücü sorun!

Fransa'nın kalbi Paris'te yaşanan ve yatışmış gibi görünen olayları hafife alıp kimse “Bize ne yahu, bu onların sorunu!” demesin.

Bu tür toplum hareketleri bazen yangın gibi başka ülkeleri de sarabilir. Daha da vahimi, sosyal bilimcilere göre, bizim başımıza da gelebilir!

Sığınmacı ya da mülteciler, her ülkede ciddi oranda ürkütücü bir sorun!

Fransa, Avrupa'nın en önemli ve gelir düzeyi yüksek ülkelerinden biri…

Böyle bir ülkede olaylar çıktı. 17 yaşındaki Cezayir asıllı bir Fransız vatandaşının polis tarafından öldürülmesi toplumda bardağı taşıran damla oldu.

Olaylarda arabalar yakıldı, dükkanlar yağmalandı, polisle şiddetli çatışmalar yaşandı. 2000'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Sokaklar ateşe verildi, ünlü turistik Şanzelize Caddesi boşaltıldı.

Olayları Afrika kökenli Fransa vatandaşlarının ve göçmen grupların yarattığı belirlendi…

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Bizde de şu anda 10 milyondan fazla göçmen ve sığınmacı var. Bir kısmı Afrikalı, bir kısmı Afganistan ve Iraklı, büyük kısmı Suriyeli…

Bugün Yunanistan'ın nüfusunun 10 milyon 423 bin olduğunu düşünürsek, bir ülke nüfusu kadar sığınmacımız var demektir…

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan olaylardaki sığınmacı tartışmalarına dikkat çekerek:

“Türkiye insani değerlere dayalı politikası gereği, ölümden kaçan sığınmacılara sahip çıkmıştır. Türkiye'de böyle bir şey yaşanmaz” dedi.

Dileriz öyle olur… Fakat Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ aynı kanıda değil…

Ümit Özdağ, bir bilim adamı olarak AKP'li Ömer Çelik'e (üzerinde durulması gereken) şu cevabı verdi:

“Eğer verdiğim yüksek lisans derslerine devam etseydin, olayların nasıl vahim bir şekilde kontrol dışına çıkacağını anlardın. Stratejik konularda cehalet kötü!”

SONUÇ: Toplum zorlanmamalı!

Bir ülke nüfusu kadar göçmenimiz var!

Fransa'daki olayların arkasındaki sosyal faktörlerin Türkiye'deki sığınmacılarla pek benzerliği yok ama yine de kontrolsüz sığınmacı göçü çok hassas bir konu…

Biz şu anda ülkemizde Yunanistan (10 milyon), İsveç (10 milyon), Portekiz (10 milyon) nüfusu kadar sığınmacı barındırıyoruz. Ekonomimiz bunu kaldırabilir mi?

Son birkaç yıl içinde Afganistan'dan gelip, yürüyerek sınırlarımızı geçen 20 ile 30 yaşları arasındaki genç erkek göçmenlere neden göz yumulduğu izaha muhtaçtır.

Bunların bir takım asayiş sorunları yaratabileceğinde endişe duymak ırkçılık değildir.

Nitekim daha birkaç gün önce Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyelilerle yerli halk arasında tehlikeli bir gerginlik yaşandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler “Özellikle seçim döneminde Suriyelilere fazla tavizler verildi. Bunu vatandaş da görüyor. Dilovası'nda insanlar çok gergin… Halk, Suriyelilerin bir köpeği zehirlemesine tepki gösterdi. Şimdi sakinlemiş gibiler ama olaylar tekrar yaşanabilir.” diye uyarıyor.

Kocaeli Valiliği, olaylara karışan 10 Suriyelinin sınır dışı edileceğini açıkladı. İktidarın, Türkiye genelinde vatandaşların kaygılarını giderecek adımlar atması gerekiyor.

TEBESSÜM

“Maymun öldü!”

Hayvanat bahçesindeki maymun ölmüş…

O sırada Müdür araştırma gezisinde bulunuyormuş…

Telaşa kapılan Müdür Muavini, müdürün, hayvanat bahçesindeki eksikliklere çok kızdığını bildiği için acele şu telgrafı göndermiş:

“Sayın müdürüm. Bahçemizin maymunu öldü. Yerine koymak için sizi bekliyoruz!”

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