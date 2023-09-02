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“Şu maskeler düşsün artık!”

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu ilginç bir siyaset adamı…

Hakkında, belki de en çok dava açılan parti başkanı… Birkaç ay önce kısa süreliğine İzmir'de cezaevine girdi-çıktı!

İktidara çok sert muhalefet yapıyor. Doğru bildiğini adeta haykırıyor… Fakat onu duyan var mı?

Bence, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi siyasetçilerden çok daha önemli, sözünü esirgemeyen, gözünü budaktan sakınmayan, yurtsever bir siyaset adamı… Ancak, sesini yeterince duyuramıyor. Çünkü yazılı ve görsel medyada fazla yer bulamıyor…

Seçimden önce onu Altılı Masa'ya alsalar, Babacan ve Davutoğlu efendilerden daha yararlı olurdu ama almadılar…

Babacan ve Davutoğlu, CHP sayesinde hem 15+10, toplam 25 milletvekili çıkarttı, hem de hiç sıkılmadan CHP'ye dil uzattılar! Çıkarcı, güvenilmez siyasetçiler…

Her neyse, gelelim Rifat Serdaroğlu'na… Onun (rifatserdaroğlu@gmail.com) adresinden hemen her gün ilginç mesajlar alıyorum. Bugün, bunlardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum.

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“Şu maskeler düşsün artık. Kimin ne olduğunu herkes öğrensin. Var mısınız?” diye feveran eden Serdaroğlu “Baba-kıza sorular” başlığı altında şunları yazdı:

“Sayın Bahçeli ve Sayın Akşener ‘Baba-Kız' gibiydiler. (Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Baba-Oğul oldukları gibi) Aralarından su sızmıyordu.

Ne zaman ki, kızın aklını karıştırdılar, kız babasından koltuğunu istemeye başladı!

Baba; “Kızım hele bi tek dur, henüz ölmedim ki! Ölmeden miras kavgası olur mu? Sakın sürüden ayrılma, sürüden ayrılanı kurt kapar” dedi ama kız babayı dinlemedi! Kavga böyle başladı.

Birileri Baba'ya ‘Sakın koltuğu bırakma' dediler. Kıza da ‘Saldır kızım, koltuk senin hakkın' deniliyordu.

Sayın Bahçeli ve Sayın Akşener, ikisi de ‘Türk milliyetçisi, Ülkücü' olduklarını söyler ve yıllardır Türk milliyetçilerinin ekmeğini yerler. İkisi de Atatürk'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktıklarını iddia eder.

Tüm dediklerini kabul ediyor ve 75 yaşındaki Kurt Ülkücü ve 70'e merdiven dayamış Asena'ya Türk Milleti önünde soruyoruz:

“AKP ne yaparsa, hangi politikaları uygularsa, sizlerin Türk milliyetçisi damarınız rahatsız olur?”

Serdaroğlu böyle diyerek, Bahçeli ve Akşener'e aşağıdaki soruları yöneltiyor:

Bahçeli ve Akşener'e Serdaroğlu'ndan 10 soru

1) AKP, ‘Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldık' derse sizler ayağa kalkar mısınız?

2) AKP ‘Türk ve Türklük yoktur. Biz İbrahim milletiyiz. Biz İslam milletiyiz' derse sizler rahatsız olur musunuz?

3) Yobazın biri “Hatay Türk'ün değil Arabındır” der ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı buna sahip çıkarsa ve AKP'den hiç itiraz gelmezse, sizlerin Ülkücülük damarınız rahatsız olmaz mı?

4) “Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı” diyen adamı Saray'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek kelime edememek sizi üzmedi mi?

5) Allah aşkına, sizler nasıl Türk milliyetçisisiniz? Sizler Türk Milleti'nin aklıyla alay etmekten sıkılmıyor musunuz?

6) Sizlere sorulacak o kadar çok soru var ki, önümüzdeki günlerde sizlere tekrar tekrar soracağız Sizlerin vereceğiniz cevabınız olmadığını biz biliyoruz.

7) Fakat… Türk milliyetçilerinin gerçekleri öğrenme zamanı gelmedi mi?

8) Ya Türk milliyetçileri sizleri terk edip, sizi servetlerinizle baş başa bırakacaklar, ya da biz bu ve benzeri gerçek soruları bıkmadan-usanmadan sormaya devam edeceğiz.

9) Ne zamana kadar? Ta ki Türk gençliği gerçekleri anlayıncaya kadar…

10) Baba-kıza sorulmasını istediğiniz sorular varsa bize yazın, biz sorarız. Şu maskeler düşsün artık. Kimin ne olduğunu herkes öğrensin. Var mısınız?”

GÜNÜN SÖZÜ

Türk milliyetçisi hem gözünden, hem sözünden bellidir.

