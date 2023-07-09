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Tercihini yanlış yapan ağlamamalı!

Ülkede hayat pahalılığı dayanılmaz hal alıyor, hoşnutsuzluklar büyüyor!

Çıldıran fiyatlara ayak uydurmak her babayiğidin harcı değil…

Yapılan son maaş zamlarına memur biraz memnun oldu ama emekli ve işçi hakkını helal etmiyor.

Asgari ücret, 22 bin liraya yükseltilen en düşük memur maaşının yarısı kadar! Emeklilerin hali daha da berbat!

Peki, seçim zamanı, 14 milyon emekli, 31 milyon işçi bunun böyle olacağını bilmiyor muydu?

Bunu onlar istedi ve onların sayesinde iktidar beş yıl daha koltukta kalmayı garantiye aldı.

Tercihini yanlış yapanların ağlamaya hakları yok!

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Devlet kurumları arasında en güvenilmeyeni TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) oldu.

Artık bu kurumun açıkladığı rakamlara inanan kalmadı gibi…

Çarşı-pazarda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100 artarken, TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 38'e düşürdü. Oysa bağımsız kuruluş ENAG'ın açıkladığı gerçek enflasyon yüzde 108… Arada üç misline yakın fark var.

İşçi ve emekli maaşlarına TÜİK'in enflasyon oranı dikkate alınarak zam yapılınca, rakamlar neredeyse açlık sınırında kaldı.

İktidarın çok övündüğü TOGG'un fiyatı bile 953 bin liradan 1 milyon 207 bin liraya çıktı… Üstelik en ucuzu bu… Daha pahalı modelleri de var!

Sözün özü, ülkemizde her alanda kazık büyüyor! Bunlar daha iyi günlerimiz!

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Gıdadan barınmaya, ulaşımdan eğitime, sağlıktan giyime kadar, ette, sütte, tereyağında, çocuk bezinde, mamada, akaryakıtta, doğalgazda zam şimşeklerinin çakmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Peki, bu zamlar ekonomiyi düzeltecek mi? Hayır! Zihniyet değişmedikçe, Mehmet Şimşek'in dediği gibi rasyonel (akılcı) politikalara geçilmedikçe düzelen hiç bir şey olmaz…

Maaş zamları, enflasyon karşısında birkaç ay içinde erir, yine aynı noktaya gelinir, sıkıntılar daha da artar! Önemli olan enflasyon artış hızını durdurmaktır.

Mehmet Şimşek de bunu başaracak gibi görünmüyor. Çünkü 8 buçuk ay sonra yerel seçimler var. Mehmet beyin işi gerçekten zordan da zor!

Aydın ve muhalif olmanın bedeli ağır!

Tele-1'in sahibi ve yönetmeni Merdan Yanardağ hapiste… Neden?

Sert muhalefet yapıyor, gerçekleri ortaya seriyor, kumpasları deşifre ediyor, toplumun acılarını gözler önüne seriyordu ve bunlar iktidarın hoşuna gitmiyordu…

Merdan Yanardağ'ın düşünceleri nedeniyle hapsedilmesinin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun, Tele-1'e 7 gün ekran karartma, 5 kez program durdurma ve yüksek para cezası vermesi haklı tepkilere yol açtı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK'ün Tele-1'e verdiği ağır cezaların “Ölçüsüz, orantısız ve Anayasa'ya aykırı” olduğunu belirterek “Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu cezaları, basın tarihine geçen kara bir lekedir.” diye açıklama yaptı.

Güzel memleketimiz ne yazık ki, her alanda iflasa sürükleniyor. Aydın ve muhalif olmanın bedeli hapis ve para cezası oluyor.

“Hırsızlık yapar mısınız?”

Memduh Bayraktaroğlu'ndan, mülakat sistemini eleştiren bir fıkra:

İş bulmak umuduyla mülakata giren genç adama soruyorlar:

“Çalışacağınız bölümde herkes hırsızlık yapıyorsa siz de yapacak mısınız?”

Genç adam “Hayır” cevabı veriyor.

Mülakat heyeti, bu cevabın altında şu notu düşüyor:

“Ekip çalışmasına uygun değil…”

GÜNÜN SÖZÜ

Kolayı herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır!