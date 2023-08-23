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Türkiye’ye dışarıdan bakınca…

Vicdanların bittiği yerde insanlık da biter.

Çok sevdiğimiz memleketimiz ne yazık ki vicdan erozyonuna uğramış halde…

Toplum ikiye bölünmüş, karşıt gruplar arasında kin ve nefret tohumları ekilmiş, herkes birbirinin gözünü oymak istiyor.

Oysa hangi dinden, hangi dilden olursanız olur, evrensel bir değer vardır:

“Herkes için adalet!”

Biz bu evrensel değeri kaybettik! Daha doğrusu kaybettirdiler!

Din kisvesi altında yapılan işlerle ülkenin tüm dengeleri bozuldu, kendileri zengin oldu, yoksulluğu da millete armağan ettiler!

Haram haramdır, hırsızlık hırsızlıktır, adaletsizlik adaletsizliktir.

Bunların hiçbiri İslam'da yoktur ama nasıl bir Müslüman ülkeysek bizde hepsi var!

Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hocamızın dediği gibi halkı “Allah ile aldatıyorlar!”

Ülkemizde sıkıntılar çok.

Ekonomik güçlükleri tetikleyen unsurlar arasında yargının güven kaybetmesi, adalete olan inancın azalması önemli bir yer tutuyor.

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Bana yurt içinden ve dışından mektuplar ve mesajlar geliyor.

İngiltere'nin, tarihi, mimarisi, spor ve müziği ile ünlü kenti Liverpool'dan yazan Asım Rüştü Karaman adında bir okurumun mektubu, yabancı ülkelerde yaşayan diğer birçok okurumuzun mektuplarının özeti gibi. Şöyle diyor:

“Buradan Türkiye'ye bakınca kahroluyoruz.

Ekonomik sıkıntılar, pahalılık, yoksulluk içler acısı…

Burada ekonomik bakımdan rahat ve huzurlu yaşamımdan inanın ki, utanıyorum.

Milyonlarca insanımız derin sıkıntılar içindeyken ben niye ülkemde değilim?

Bunun sebebi acımasız işsizlik! Üniversite mezunuyum. İki fakülte bitirdim. İki yabancı dili iyi derecede biliyorum. Fakat, kendi ülkemde uzun yıllar işsiz kaldım, sonunda kapağı İngiltere'ye attım.

Şimdi ben özgür yaşanan bir ülkeden, Birleşik Krallık'tan, gözümde buram buram tüten Türkiye'me hüzünle bakıyorum.

Özgür ülkelerdeki insanların gözünde ülkemizin bu hale geldiğini görmek beni kahrediyor ama ne çare ki gerçek bu!

Türkiye'yi yönetenler Batı ülkelerindeki insanların nazarında ne hale düştüğümüzün farkında değiller mi?”

İYİ Parti için en akılcı yol!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu:

“Biz şu an itibarıyla seçime tek başına girecekmişiz gibi hazırlığımızı yapıyoruz.” demiş.

Diğer bazı İYİ Partili yetkilileri televizyonlarda izledim… Uçuyorlar!

Sanırsınız ki, seçimde yüzde 9 civarında oy alarak Meclis'te ancak 5'inci parti olan onlar değil!

“Artık rüştümüzü ispat ettik, 81 ilde, 973 ilçede belediye seçimlerine tek başına gireceğiz” diyorlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu cumartesi günü Afyonkarahisar'da Türk siyasetini derinden etkileyecek çok önemli bir konuşma yapacağı bildirildi.

“Hadi hayırlısı” diyelim. Fakat, İYİ Parti 31 Mart'ta eğer ittifak yapmadan yerel seçimlere girerse, alacağı sonuç “Hüsran” olur!

İYİ Parti'nin diğer muhalif partilerle “Güç birliği” yapması en akılcı yoldur!

TEBESSÜM

Kaynana sezgisi!

Evlilik çağına gelen delikanlı annesine:

“Yarın eve üç kız getireceğim. Sen onlardan hangisiyle evleneceğimi bulacaksın” der.

Ertesi gün aynı kıyafetleri giymiş üç genç kızla gelir. Yemeğe otururlar. Delikanlı annesini mutfağa çağırıp sorar:

“Kızlardan hangisiyle evleneceğimi buldun mu anne?”

Kadın, kızlardan birini gösterir ve gerçekten de delikanlının evleneceği odur.

“Nasıl tahmin ettin anne?” diye sorunca aldığı cevap şu olur:

“Bir tek onu sevmedim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yöneticileri zengin olan milletler fakir olur. (Hz. Muhammed)