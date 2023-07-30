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Umutlar Kaf Dağı’nın ardında kaldı!

Öylesine batmışız ki…

Hayatlar yıkan, ocaklar söndüren enflasyondan kolay kolay kurtulamayacağımız anlaşılıyor.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Gaye Hanım bile yakın bir tarih veremedi, istikrar sürecinin başlangıcının 2025 yılının sonu olacağını söyledi.

Bu durumda en az iki buçuk yıl daha bu enflasyon belâsına katlanacağız. O da, tahmin tutarsa tabii…

Kısacası, umutlar Kaf Dağı'nın ardında!

Her hafta, her ay sürekli artacak fiyatlar 2,5 yıl daha vatandaşı silindir gibi ezmeye devam edecek.

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Gözleri ışıl ışıl parlayan bir Maliye Bakanımız vardı… Adı Nebati miydi, neydi? Gerçek dışı vaatlerle aklı sıra vatandaşa umut vermişti. Hiç sıkılmadan milleti kandıran o bakan nerede şimdi?

Milletvekili oldu, keyfi gıcır!

Ona sormak lâzım:

Hani 2023'te enflasyonun beli kırılacaktı?

Tam tersine, kırılan vatandaşın beli oldu.

Nebati Bey'in vicdanı biraz olsun sızlıyor mu acaba?

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Sayın Cumhurbaşkanı da geçen yılın sonunda:

“Herkes enflasyon hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın.” demişti.

Ne oldu?

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Gaye Hanım yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti. Ancak, bunun tutacağı da şüpheli! Çünkü şimdiye kadar Merkez Bankası'nın hiçbir enflasyon tahmini tutmadı! Daha da yüksek rakamlar görebiliriz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu hep tıraşlayarak küçültüyor. Bu yüzden milletin TÜİK'e inancı yok gibi…

Umutsuz yaşanmaz ama ne çare ki, enflasyondan yakın bir tarihte kurtulmamız umut dışı görünüyor! Milletçe katlanacağız!

İktidara oy veren emekliler şimdi ne düşünüyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide bir tezi vardı…

“Faiz sebep, enflasyon netice” diyordu…

Ekonomi muhabirleri Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'a bu konuda ne düşündüğünü sordular. Cevabı şu oldu:

“Başkan olarak benden hiçbir siyasi açıklama alamayacaksınız, hiç boşuna uğraşmayın!”

Oysa bu politik cevap bile “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezinin çöktüğünü anlatıyor.

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Başkan Gaye Erkan'ın duruşu, yüz ifadesi, sorulara verdiği cevaplar “Bugüne kadarki hataların farkındayız ama artık önümüze bakmalıyız” der gibi…

Tabii ki, geçmişteki hatalar hakkında fazla konuşmanın pek faydası yok…

Önümüze bakmamız lâzım!

Fakat, gelecek günler de pek aydınlık görünmüyor. Vatandaşı ağır zamlar ve vergi tuzakları bekliyor!

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Döviz kuru enflasyona paralel artarsa yıl sonunda dolar 36 lira olacak…

Özellikle emeklilerin ve dar gelirlilerin zaten cehennem gibi olan yaşamı, daha da zorlaşacak.

Benim merak ettiğim konulardan biri şu:

“Emekliler kime oy verdi? Muhalefet liderinin cazip vaatlerine rağmen iktidara oy veren emeklilerin gerekçesi neydi? Hangi sebeple böyle davrandılar? Ve en önemlisi, şimdi ne düşünüyorlar?”



TEBESSÜM

Aceleleri neydi?

Günümüzden 2600 yıl önce yaşayan Çinli bilge Konfüçyus'un yolu bir savaş meydanına düşer… Bakar, yerde binlerce ölü var…

“Bunlara ne olmuş böyle?” diye sorar.

Yardımcısı “Savaşta birbirlerini öldürmüşler efendim” der.

Konfüçyus acı acı dudak büker:

“İnsanlar bir tuhaf… Aceleleri neydi? Biraz daha bekleselerdi, zaten kendiliklerinden öleceklerdi!”



GÜNÜN SÖZÜ

Bilgi insana güç ve tevazu, cehalet ise küstahlık verir!

