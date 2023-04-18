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Hangi il’de, hangi parti kaç milletvekili çıkarır?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, ikinci tura kalırsa kimin kazanacağı yolunda görüşler açıklanıyor. Ancak her iki ittifakın sözcüleri de, seçimi ilk turda kendi adaylarının alacağını söylüyor. Ancak en iddialı söylem Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geliyor. Seçimin ilk turunda yüzde 30, ikinci turunda ise yüzde 60 oranında oy alıp Cumhurbaşkanı seçileceğini söylüyor. Buna, Muharrem Bey dışında kimse inanmıyor.

Cumhurbaşkanını anladık, peki hangi seçim bölgesinde, hangi siyasi partinin kaç milletvekili çıkaracağı da önemli. Millet İttifakı, hem Cumhurbaşkanlığı, hem de parlamentoda 300'ün üzerinde milletvekili çıkarmayı hedefliyor. Cumhur ittifakının milletvekili adayı gösterdiği bakanlar, kamu görevlisi olmalarına, aday gösterilmeleri halinde istifa etmeleri gerektiğine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına rağmen istifa etmediler. Onlardan birisi meydanda elini göğsüne götürüp çocuk gibi “Oohhh” çekip duruyor.

8 SENARYO

Gönüllü olarak seçim araştırmaları yapan Mehmet Günal Ölçer, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listelerini dikkate alarak yaptığı çalışmada, 8 senaryo üzerinde çalıştı. Bu oranları ve sayıları tespit ettikten sonra 8 ayrı ittifak senaryosuna göre her il'de her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplanıyor. Günal Ölçer'e, son duruma göre hangi siyasi partinin hangi illerde kaç milletvekili çıkaracağını sordum.

Deprem bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı azaldı. Bazı ilçelerde seçmen sayısı arttı. Bunların görülebilmesi için YSK'nın bugünlerde vereceği listenin işlenmesi gerekiyor. Artışlar mantıklı mı değil mi, ancak kapsamlı çalışma sonucu anlaşılacak.

İDDİALI PARTİLER YOK

Polimetre'nin araştırmasına göre seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor. Seçim bölgelerine göre ittifak analizlerini Günal Ölçer, şöyle ölçmüş:

CHP listesinden seçime giren 5 siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur ittifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İYİ Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş.

18 VEKİL EKSİK

Bunların illere göre dağılımı da yapılmış. Bazı illerde İYİ Parti adayları CHP, bazılarında ise CHP adayları İYİ Parti listesinden seçime katılacak. Ölçer; “Eğer bütün illerde tek liste olarak seçime girselerdi, AKP 15, MHP 1, HDP 2 milletvekili eksik çıkaracaktı. Bu durumda CHP ve İYİ Parti 18 milletvekili eksik çıkaracak” dedi. Kuşkusuz bu bir araştırma. Gerçek 14 Mayıs akşamı ortaya çıkacak. Yani bu sonuçlar adayları, partilileri üzmesin, morallerini bozmasın. Hangi il'den, hangi siyasi partinin kaç milletvekili çıkaracağına bakalım: