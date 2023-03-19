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Bağış sahtekarları!..

Deprem felaketinin ardından “TÜRKİYE TEK YÜREK” adı altında gerçekleştirilen bağış kampanyasında 115 milyar lira toplanmıştı. Ancak dünkü SÖZCÜ'nün haberinden öğrendik ki, o akşam taahhüt edilen rakamın sadece 74 milyar lirası toplanabilmiş. Geri kalan 41 milyar lira, söz verildiği halde yatırılmamış!..

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Geçmişte benzer kampanyaları televizyon ekranlarında yönetmiş deneyimli bir yayıncı olarak bu sonuca hiç şaşırmadım. Zira biliyordum ki; böyle zamanları kollayan bazı şov meraklıları sırf reklamları olsun diye, telefonla kampanyayı yürüten ünlülere bağlanıp bol keseden atarlar, ama iş vadettikleri parayı yatırmaya gelince ortalıktan kaybolurlar!

Kimi iz bırakmadan kayıplara karışır, kimiyse bin dereden su getirerek mazeret uydurmaya çalışır.

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TEGV, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi saygın sivil toplum kuruluşlarının bağış kampanyalarından yeterince deneyim sahibi olduğum için, İstanbul Üniversitesi Çapa Onkoloji Enstitüsü'nün cihazlarını yenilemek amacıyla 2008 yılında düzenlediğimiz bağış programında farklı bir yöntem izlemiş ve bir saat gibi çok kısa süre içinde ihtiyaç duyulan meblağı toplamıştık.

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Bu amaçla dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş'ı aradım. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların tedavi oldukları enstitünün önemini anlattıktan sonra mevcut cihazlarının çok eskidiğini ve mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirttim.

“Siz ve Enstitü Müdürü Prof.Dr. Erkan Topuz ile birlikte ekrana çıkalım. Programda sizin önceden görüşüp yardım sözü alacağınız müteahhitlere bağlanalım ve onlar garanti ettikleri bağış rakamlarını açıklasınlar. Siz söylerseniz kentin rantıyla zengin olan bu kişiler, böylesine önemli bir hayır işinden kaçamazlar…” dedim.

Kadir bey önerimi memnuniyetle kabul etti. Bağışçıları teker teker arayıp sen 500 bin, sen 1 milyon…” vereceksin deyip hepsini bağladı.

Programı Kanal-D televizyonunda yaptığımız için patronumuz Aydın Doğan da ilk adımı attı ve örnek bir davranışla 1 milyon lira bağışladı.

Uzatmayayım, yayın gecesi 1 saat gibi kısa sürede (zamanın parasıyla) 10 milyon lira civarında bağış topladık ve Onkoloji Enstitüsü'nün cihazlarını yeniledik.

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Demem o ki “TÜRKİYE TEK YÜREK” kampanyasını izlerken, söz verilen bağışların önemli bir bölümünün gerçekleşmeyeceğini, bazı sahtekarların bunu reklamları için kullanacaklarını biliyordum.

O nedenle dünkü SÖZCÜ'nün manşetini okurken hiç şaşırmadım.

Bunu önlemenin tek yolu var: Teşhir!..

Geçerli mazereti olanların dışında kalanların isimleri açıklansın da, bir daha böyle şovlara tevessül edebiliyorlar mı, görelim!..