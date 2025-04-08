Geleneksel olarak Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi, 2024-25 sezonundan itibaren "dörtlü final" sistemiyle oynanmaya hazırlanıyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni formata göre Süper Kupa'ya şu 4 takım katılacak:

Süper Lig Şampiyonu

Süper Lig İkincisi

Türkiye Kupası Şampiyonu

Türkiye Kupası Finalisti

Bu takımlar arasında yarı final ve final eşleşmeleriyle bir şampiyon belirlenecek. Organizasyonun tam formatı (eşleşme usulü, tarafsız saha vb.) önümüzdeki günlerde TFF tarafından netleştirilecek.

TEK MAÇLI DÖNEM SONA ERİYOR

Süper Kupa daha önce yalnızca iki takım arasında oynanırken, bu yeni düzenlemeyle birlikte organizasyon daha fazla takımı kapsayan ve heyecanın artacağı bir turnuvaya dönüşecek. TFF, bu değişiklikle birlikte hem gelirleri artırmayı hem de sezon öncesinde futbolseverlere seyir zevki yüksek maçlar sunmayı hedefliyor.

GEÇMİŞ ÖRNEKLERDE FİNALİSTLER OYNAMIŞTI

Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını aynı takımın kazandığı sezonlarda (2009, 2015, 2021) Süper Kupa, lig şampiyonu ile kupa finalisti arasında oynanmıştı. Ancak bu yeni formatla, artık her durumda dört takım sahaya çıkacak.