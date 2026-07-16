Dünya Kupası’nın favorisi Fransa’yı yarı finalde kaleyi göstermeden 2-0 yendi. Finali de kazanırsa dünya şampiyonluğunun yanı sıra 38 maçla en uzun süre yenilmeyen milli takım rekorunu da kıracak. Luis de la Fuente’den bahsediyoruz. Rocky’den ilham alan İspanya Teknik Direktörü bütün bu başarılarını bir gazete ilanına borçlu.

KULÜPSÜZ KALMIŞTI

Luis de la Fuente, 21 Haziran 1961’de doğdu, Athletic Club, Sevilla ve Alaves’te oynadı. İspanya Futbol Federasyonu genç takımları için antrenör arıyordu ve Alaves’in sözleşmesini feshetmesinin ardından De la Fuente kulüpsüz kalmıştı. Gözden kaybolmaktan ve artık kimsenin onu hatırlamamasından korkuyordu.

SIFIRDAN BAŞLADI

De la Fuente hiç tereddüt etmeden federasyonu aradı. U19 Takımı’nın antrenörü olarak denemeye alındı. A Milli Takım’la şampiyonluklar kazanmadan önce, 2015’te U19 Takımı’nı Avrupa şampiyonluğuna, 2019’da U21 Takımı’nı şampiyonluğa taşıdı ve İspanya’yı herkesin hayran olduğu bir takıma dönüştürdü.