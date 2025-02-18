Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı IV. çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi olarak hesaplandı.

Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,9 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Ancak atıl işgücü oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 28'e yükselerek iş piyasasındaki yapısal sorunlara işaret etti.

İSTİHDAM ORANI ARTTI, İŞGÜCÜNE KATILIM YÜKSELDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 2024 yılı IV. çeyreğinde yüzde 49,6'ya yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bine ulaştı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 67, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 54,2 oldu. İşgücüne katılım erkeklerde yüzde 72, kadınlarda yüzde 36,8 olarak belirlendi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,1 SEVİYESİNDE

15-24 yaş arası genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık düşüşle %16,1’e geriledi. Erkeklerde genç işsizlik oranı %12,6 olurken, kadınlarda bu oran %22,5 olarak açıklandı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ, TARIM VE SANAYİDE ARTIŞ

Sektörel istihdamda ise farklı eğilimler gözlemlendi. 2024 yılı IV. çeyreğinde tarım sektöründe istihdam 86 bin kişi, sanayide 82 bin kişi, inşaat sektöründe ise 9 bin kişi artış gösterdi. Buna karşın hizmet sektöründe 36 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandı. Genel olarak istihdam edilenlerin yüzde 14,8’i tarım, yüzde 20,8’i sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat ve yüzde 57,8’i hizmet sektöründe yer aldı.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZADI

İş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saate yükseldi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELİŞTE

En dikkat çekici değişimlerden biri atıl işgücü oranındaki artış oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 28’e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 18,5, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı ise yüzde 19,3 olarak hesaplandı.