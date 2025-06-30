Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni duyurdu.
Galatasaray’ın yeni sezondaki harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL olarak belirlenirken, Fenerbahçe’ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş'a ise 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.
Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde:
Takımlar - Harcama Limiti (TL)
Galatasaray: 6.137.773.446
Fenerbahçe: 4.816.196.233
Samsunspor: 1.039.453.100
Beşiktaş: 3.397.251.589
Başakşehir: 987.881.703
Eyüpspor: 546.553.433
Trabzonspor: 2.341.275.298
Göztepe: 552.038.071
Rizespor: 1.345.252.036
Kasımpaşa: 481.052.381
Konyaspor: 1.415.698.662
Alanyaspor: 669.229.611
Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 570.028.038
Antalyaspor: 468.999.111
Kocaelispor: 853.381.305
Gençlerbirliği: 853.381.305
Fatih Karagümrük: 853.381.305