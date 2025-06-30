Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni duyurdu.

Galatasaray’ın yeni sezondaki harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL olarak belirlenirken, Fenerbahçe’ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş'a ise 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.

Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde:

Takımlar - Harcama Limiti (TL)

Galatasaray: 6.137.773.446

Fenerbahçe: 4.816.196.233

Samsunspor: 1.039.453.100

Beşiktaş: 3.397.251.589

Başakşehir: 987.881.703

Eyüpspor: 546.553.433

Trabzonspor: 2.341.275.298

Göztepe: 552.038.071

Rizespor: 1.345.252.036

Kasımpaşa: 481.052.381

Konyaspor: 1.415.698.662

Alanyaspor: 669.229.611

Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 570.028.038

Antalyaspor: 468.999.111

Kocaelispor: 853.381.305

Gençlerbirliği: 853.381.305

Fatih Karagümrük: 853.381.305