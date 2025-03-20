Son günlerde futbol dünyasında yaşanan gelişmeler, 2025 Ballon d’Or yarışını iyice kızıştırdı. Adaylar arasında özellikle Raphinha ve Mbappé öne çıkarken, bazı büyük isimler ise geride kalmaya başladı. Mevcut Ballon d’Or sahibi Rodri’nin ardından, bu yılın en güçlü adayları belirginleşti. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki performanslar ve liglerdeki mücadeleler, ödül yarışına yeni bir yön verdi.

RAPHİNHA FAVORİ MBAPPE TAKİPTE

İstatistiklere göre Raphinha ödülün en büyük favorisi konumunda. Onu Mbappé takip ediyor. Sezon genelinde iki oyuncunun yaptığı katkılar birbirine yakın. Raphinha, 42 maçta 27 gol ve 20 asistle oynarken, Mbappé 43 maçta 30 gol ve 4 asist kaydetti.

La Liga’da Mbappé, 26 maçta 20 gol atarak rakibine üstünlük sağlarken, Raphinha 27 maçta 13 gol kaydetmesine rağmen 10 asistle daha fazla katkı verdi. Şampiyonlar Ligi’nde ise Raphinha, 10 maçta 11 gol ve 5 asistle oynayarak 12 maçta 7 gol ve 1 asist yapan Mbappé’nin önüne geçti.

Diğer turnuvalarda da Raphinha, skora daha fazla katkı yaptı. Kral Kupası’nda 3 maçta 1 gol ve 4 asist üretirken, Mbappé 2 maçta sadece 1 gol buldu. İspanya Süper Kupa’da ise Raphinha 2 maçta 2 gol ve 1 asistle oynarken, Mbappé 1 golle kaldı.

MISIRLI YILDIZ DÜŞÜŞTE

Sezona iddialı başlayan Mohamed Salah, Liverpool’un Premier Lig liderliğine rağmen, diğer kulvarlarda beklentileri karşılayamayınca geri plana düştü. Carabao Kupası finalinde Newcastle’a kaybeden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de PSG’ye elendi. Bu sonuçlar, Salah’ın Ballon d’Or yarışındaki şansını azalttı.

Salah, Premier Lig’de 29 maçta 27 gol ve 17 asistle dikkat çekse de Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçta sadece 3 gol atabildi. Sezon genelinde 43 maçta 32 gol ve 22 asist üreten Mısırlı yıldızın Ballon d’Or oranı 6.0 olarak belirlendi.

SEZONUN SÜRPRİZİ DEMBELE

Paris Saint-Germain’in yıldızı Ousmane Dembélé, özellikle Mbappé sonrası dönemde takımın en önemli ismi haline geldi. PSG’nin çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynayan Fransız oyuncu, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Ligue 1’de 24 maçta 21 golle zirvede yer alırken, Şampiyonlar Ligi’nde de 10 maçta 7 gol attı. Fransa Kupası’nda ise 2 maçta 1 gol buldu. Dembélé’nin Ballon d’Or oranı 9.5 olarak belirlendi.

SON DURUM

Raphinha, istatistiksel olarak şu an en önde görünüyor. Ancak sezonun kalan kısmındaki performanslar belirleyici olacak. Mbappé, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa avantaj elde edebilir. Salah’ın Premier Lig şampiyonluğu dışında güçlü bir kozunun olmaması, şansını düşürüyor. Dembélé ise sezonu güçlü bir şekilde tamamlarsa sürpriz yapabilir.