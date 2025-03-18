Her yıl 18 Mart'ta, Türk milletinin kahramanlık destanını yazdığı Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, büyük bir gururla anılıyor.

1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen bu tarihi savaş, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla zaferle sonuçlanarak tarihe altın harflerle kazındı.

Bu yıl, zaferin 110. yıl dönümünde, şehitlerimizin aziz hatırası bir kez daha saygıyla anılıyor. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktasıdır.

1. DÜNYA SAVAŞI'NDA NE OLDU?

I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen tarihi savaş, hem deniz hem kara cephesinde verilen mücadelelerle zaferle sonuçlandı. Osmanlı ordusunun zaferiyle, İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadası’nı tahliye etmek zorunda kaldı. Özellikle 19-20 Aralık’ta Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 9 Ocak 1916’da ise Seddülbahir’den gerçekleşen çekilmeler, İtilaf Devletleri için büyük bir yenilgi olarak tarihe geçti.

Bu savaş, dünya genelinde beklenmeyen sonuçlar doğurarak savaşın seyrini değiştirdi. Çarlık Rusya’nın çöküş sürecini hızlandırdı, İngiltere’de hükümet değişikliğine yol açtı ve Anadolu toprakları ile Boğazlar üzerindeki Türk hâkimiyetini güçlendirdi. Ayrıca, Anzak Devletleri’nin ilk yenilgisi olarak tarihe geçti. Gelibolu Zaferi, hem Türk milletinin direniş ruhunu hem de dünya tarihindeki etkisini gözler önüne seriyor.