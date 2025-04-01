Reuters ve CNBC-e’ye göre, altın Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle yüzde 17 değer kazanarak 1986’dan bu yana en iyi çeyreğini yaşadı. Buna karşın dolar, 2008 küresel krizinden bu yana en kötü başlangıcını yaptı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ 2 TRİLYON DOLAR KAYBETTİ

ABD'nin en büyük teknoloji şirketleri, Çin ve Avrupa’daki rakiplerinin yükselişiyle sarsıldı. Toplamda yaklaşık 2 trilyon dolarlık değer kaybı yaşandı. Hisse senetleri büyük ölçüde düşerken, bu durum piyasalar için önemli bir dönüm noktası oldu.

TAHVİL PİYASASINDA YENİ DÖNEM

ABD Hazine tahvilleri, yılın ilk çeyreğini yüzde 2,7'lik getirisiyle kapatırken, getirilerde 20 baz puanlık düşüş yaşandı. Almanya, savunma harcamalarını artırma kararıyla tahvil faizlerini yükseltirken, Japonya'da faizler 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR ZAYIFLADI, GELİŞEN ÜLKELER KAZANÇLI ÇIKTI

ABD dolar endeksi (DXY) yüzde 4 düşerken, gelişen ülke para birimleri güç kazandı. Rus rublesi yüzde 35 değer kazanırken, Polonya Zlotisi ve Çek Kronu yüzde 5 yükseldi.

TÜRK LİRASI SERT GERİLEDİ

Meksika Pezosu ve Kanada Doları yükselişini sürdürse de, en fazla değer kaybeden para birimleri Türk Lirası ve Endonezya Rupisi oldu. Türk Lirası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yüzde 7 düştü.

KRİPTO PARALARDA SERT DALGALANMA

Bitcoin, Trump’ın yeniden seçilmesiyle önce yüzde 20 yükseldi, ardından ABD’nin kripto düzenlemelerini ertelemesiyle yüzde 30 düştü. Tesla hisseleri de Çinli rakibi BYD’nin yükselişi karşısında büyük kayıplar yaşadı.

EMTİA PİYASASINDA ALTIN VE KAHVE ÖNE ÇIKTI

Altın yüzde 17, bakır yüzde 11 artarken, Arap kahvesi kuraklık nedeniyle yüzde 18 yükseldi. Petrol piyasası ise Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle dalgalı seyretti.

İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİLERİ: YENİ TİCARET SAVAŞLARI KAPIDA MI?

Trump’ın yeni gümrük tarifelerini açıklaması beklenirken, küresel ticaretin geleceği belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu politikaların küresel ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemeyeceğini tartışıyor.