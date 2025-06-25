Artan akaryakıt fiyatları ve çevresel kaygılar, otomobil tercihlerinde hibrit modellere olan ilgiyi artırıyor. Özellikle tam hibrit sistemlere sahip araçlar, dışarıdan şarj gerektirmeden kısa mesafelerde elektrikli sürüş imkânı sunarken, yakıt tüketiminde sağladığı avantajlarla öne çıkıyor.

HEM EKONOMİK HEM ÇEVREYE DUYARLI

TGRT Haber'den Suat Vilgen'in aktardığına göre 2025 yılı itibarıyla yakıt verimliliği en yüksek hibrit otomobiller listesi açıklandı. İtalyan otomobil uzmanlarının üretici verilerine dayanarak hazırladığı bu sıralamada, 1 litre yakıtla katedilen mesafe temel alındı. Özellikle Asya menşeli markaların öne çıktığı listede sürücüler için hem performans hem tasarruf sunan modeller dikkat çekiyor.

EN CİMRİ 13 HİBRİT MODEL

Listeye göre 2025’in en az yakan tam hibrit otomobilleri şu şekilde sıralandı:

13. Lexus LBX – 22,2 km/l

Premium konforla gelen tasarruf: 136 HP’lik motoruyla dikkat çekiyor.

12. Toyota Corolla Touring Sports / Suzuki Swace – 22,2 km/l

Ortak üretimle gelen çift seçenek, 1.8 litrelik hibrit motorla yakıt ekonomisi sağlıyor.

11. Hyundai Kona – 22,2 km/l

1.6 litrelik motoru ve çift kavramalı şanzımanıyla keyifli ve ekonomik bir sürüş vadediyor.

10. Honda Jazz – 22,2 km/l

Kompakt yapısı ve elektrik ünitesiyle ideal yakıt tüketimi sunuyor.

9. Kia Niro – 22,7 km/l

Hibrit sistemin yanı sıra LPG seçeneğiyle ekstra tasarruf sağlıyor.

8. Toyota Yaris Cross – 22,7 km/l

Elektrikli sürüş desteğiyle şehir içi kullanımda avantajlı.

7. Renault Captur – 22,7 km/l

Güncellenen motor yapısıyla daha sık elektrik moduna geçiyor.

6. MG 3 – 22,7 km/l

Güçlü motoruna rağmen dikkat çeken tasarruf oranı sunuyor.

5. Renault Symbioz – 23,3 km/l

Geniş iç hacmi ve verimli motoruyla öne çıkıyor.

4. Mitsubishi Colt – 23,3 km/l

Fransız teknolojisiyle donatılmış Japon hibrit yorumu.

3. Renault Clio – 23,8 km/l

Aerodinamik tasarımı sayesinde yakıt verimliliğinde öne çıkıyor.

2. Toyota Yaris – 24,4 km/l

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota’dan sınıfında fark yaratan model.

1. Mazda 2 Hybrid – 26,3 km/l

Toyota Yaris’in kardeşi Mazda 2 Hybrid, listenin zirvesine yerleşti.

HİBRİT ARAÇLARDA TASARRUF NEDEN ÖNEMLİ?

Tam hibrit otomobiller, hem düşük emisyon değerleri hem de şehir içi kullanımdaki düşük yakıt tüketimiyle sürücülere cazip geliyor. Artan yakıt maliyetlerine karşı alternatif çözüm arayan tüketiciler için bu araçlar hem çevreci hem de ekonomik bir tercih sunuyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda hibrit araçlara olan talebin daha da artacağını öngörüyor.