MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde 'www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda atamalara dair branş dağılımları da belli oldu. AKP'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hala tartışılırken atamalardaki branş dağılımları ise dikkat çekti.

Yapılan düzenlemelere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine 1802 kişi atanırken Matematik branşına sadece 117 öğretmenlik kontenjan açılması dikkat çekti.

Branş kontenjanlarından bazıları şöyle:

Arapça: 51

Beden Eğitimi: 190

Biyoloji: 27

Coğrafya: 32

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1802

Felsefe: 41

Fizik: 61

Fen Bilimleri: 267

Matematik: 117

İşte branş branş atama kontenjanları...