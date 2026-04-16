Adım adım Hollywood'un içine sızan yapay zeka uzmanı yıl hayatları, kaybedilen dünyaca ünlü kişinin adeta geri getirilmesini sağladı. Val Kilmer, As Deep As the Grave adlı film için yapay zeka teknolojisi kullanılarak geri getirildi.

Kırmızı Çizgi Aşılmak Üzere

Hollywood'un meslek birlikleri yapay zeka teknolojisinin sinemanın parlamasını engelliyor ya da en azından bu kadar sayıdaki parçaların içinde tutmak için mücadele veriyor. Ancak bu şekilde bir aşılmaya devam ediliyor. Hollywood'da oyuncular tarafından kırmızı çizgi olarak görülen bir sınır daha aşılmak üzere. 2025 yılında hayatlarını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, As Deep As the Grave isimli yeni filmde rol almak için AI teknolojisi ile 'geri getirildi.'

Val Kilmer Yapay Zeka Kullanılıp Filme Eklendi

Proje aslında al Kilmer'in vefatından sonra ortaya çıkan bir durum değil. Kilmer, gırtlak kanseri ile mücadele ederken bu projede yer almak üzere anlaşmıştı. Fakat sağlık sorunları nedeniyle çekimlere gidemedi. Daha sonra 2025 yılında vefat ettiğinizde film için herhangi bir sahne çekmemişti. Vefatının ardından Kilmer'ın kızı babasının görüntüsünün AI ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi. Bu şekilde Kilmer daha önce anlaştığı Amerikan rahip rolü için yeniden canlandırılmış oldu.

Etik Tartışmasını Kapatmaya Yetmez

Ünlü oyuncunun kızı projeye ve babasının AI ile filme eklenmesine izin verse de bu kararın şüphe çekeceği düşünülüyor. Çünkü bu yeni teknoloji oyuncuların kazanç peşindeki akrabaları tarafından suistimal edilebilir. Arıca gerçek bir oyuncuya gidecek rolü yapay zekaya vererek oyuncuların kazanç kapısını da kapatabilir. Ayrıca bu durum etik tartışmaların da önünü açıyor.