Başkent Ankara'da skandal bir olay yaşandı... İddiaya göre Altındağ'da yaşayan E.T isimli şahıs, trafikte tartıştığı sürücünün otomobiliyle önünü kesti.
Olay anını kaydeden sürücü, E.T isimli maganda tarafından saldırıya uğradı. Yüzüne çok sayıda darbe alan sürücü tedavi oldu.
25 SUÇ KAYDI VAR
Trafikte magandalık yapan E.T'nin 25 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Ayrıca şahsın sosyal medyada silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
'ŞİKAYETÇİ OLDUM, SERBEST BIRAKILDI'
Saldırıya uğrayan vatandaş olayın ardından açıklama yaptı:
“Ankara’da trafikte solladığım araç önümü keserek beni darp etti. Darp raporu alarak şikayetçi oldum ama şahıs serbest bırakıldı. Şahsın 25’e yakın suç kaydı varmış ve sosyal medyada silahlı fotoğrafları var. Lütfen paylaşın.”