Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin önünde yaşanan hareketli anlar, YKS’nin ilk oturumunun unutulmaz bir parçası oldu. Genç bir kıza, sınav saatine dakikalar kala güvenlik kontrolü için geldiğinde, takılarını çıkartması gerektiği hatırlatıldı. Küpe, kolye ve bileklik gibi takıların sınav kuralları gereği çıkarılması istense de, aday bu takılardan birini çıkaramadı.

KÜPE SORUNU, KIYAFET TARTIŞMASI DOĞURDU

Genç kız, sürekli uğraşmasına rağmen kulağındaki küpeyi çıkarmayı başaramadı. Veliler de, kızlarına yardımcı olabilmek için el birliğiyle bu küpeyi çıkarmaya çalıştı. Ancak takı çıkarma çabası, sınav kapılarının kapanmasından önce tamamlanamayınca, genç kız sınavına giremedi ve üzgün bir şekilde kampüsten ayrıldı. Bu olay, sınav prosedürüne uygun hareket edilmesi gerektiği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Ancak daha da önemlisi, kızın kıyafeti üzerinden yapılan yorumlardı. Giydiği şort, crop top ve büstiyer, sosyal medyada bazı kesimler tarafından eleştirildi. "Sınav gibi ciddi bir organizasyona bu şekilde gelinmez" diyenler, öğrencinin giyim tarzını sorgularken, bazı kullanıcılar da, böyle bir kıyafetin Antalya gibi sıcak bir şehirde normal olduğunu savundu.

HER KESİMDEN AYRI BİR GÖRÜŞ GELDİ

Genç kızın giydiği kıyafet, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, giyilen kıyafetin "hoş olmayan" bir tercih olduğunu belirterek, daha "resmi" bir giyim tarzının benimsenmesi gerektiğini öne sürdü. “Sınavda böyle giyinilir mi?” şeklinde yapılan eleştiriler, kısa sürede sosyal medya üzerinde geniş bir yankı buldu. Ancak diğer bir grup, bu eleştirileri reddederek, kıyafetin kişisel bir tercih olduğunu ve her bireyin kendini en rahat hissettiği şekilde giyinme hakkı olduğunu belirtti. Antalya gibi sıcak bir iklimde, insanların giyim tarzının bu şekilde olmasının son derece normal olduğunu savundu. Birçok yorumcu, "80 derece sıcakta şort ve tişört giymek gayet doğaldır, herkes kendi rahatını düşünmelidir" diyerek genç kıza destek oldu.

İşte o yorumlardan bazıları...

"Sınavda giyilmesi gereken / kulüpte giyilmesi gereken... Siz daha nerede ne giyineceğinizi bilmiyorsunuz."

"Antalya’da YKS sınavına sadece küpesini çıkaramadığı için katılamayan genç kıza sosyal medyada kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara ne demeli? Bu kıyafetler, bölgenin yaz sıcaklarında son derece normal."

"Yorumlarda çoğunluk kızın giyim tarzına takılmış ama bu değil benim derdim. İnsanların sorumluluklarını yerine getirmesi çok mu zor? Sınav için kurallar bellidir, bunlara uymak gerekir. Sınavın saatini kaçırıp takı takmak, geç kalmak gibi şeylere kimse göz yumamaz."

"Antalya’da 80 derece sıcakta sınavı geçirecek şekilde kıyafet giymek, normal değil mi? Kıyafet kişisel tercihtir, kimse kimseyi nasıl giyeceğine dair yargılayamaz."

"YKS sınavı gibi bir organizasyona katılacak gençlerin kıyafetleri bu kadar çok konuşuluyor. Sınavda başarıya girebilmek için giydikleri değil, ne bildikleri önemli. Kıyafet kişisel bir tercihtir ve asıl önemli olan doğru hazırlık yapmış olmaları."

"O kadar baskı var ki, sınav bir stres kaynağı, bir de üzerimize kıyafet hakkında yorumlar ekleniyor. Kızın giydiği kıyafetle ilgili yapılan yorumlar bana çok abartılı geliyor. Antalya'da 35-40 derece sıcaklıkta, rahat bir şekilde sınava girmeyi kim istemez ki?"

"Sınavda giyilen kıyafetler kimseyi ilgilendirmez. ÖSYM kuralları, sınavın güvenliği ve düzeni için olmalıdır. Küpe veya kıyafet, bu tür organizasyonların önceliği olmamalı."

"Bence sınavda giyilecek kıyafetler için bir yönetmelik getirilmesi yanlış olur. Kıyafet kişisel tercihtir ve her bölgeye göre değişir. Antalya'da yazın bu kıyafetleri giymek normaldir. Sınavda odaklanmamız gereken şey, giydiğimiz değil, ne bildiğimiz olmalı."

"Sınavda giyilecek kıyafetlerle ilgili net bir düzenleme olmalı ama bir taraftan da gençlerin rahatlıklarını dikkate almak gerekiyor. Antalya gibi sıcak bir şehirde, sıcak havalar nedeniyle rahat kıyafetler giymek normal. Ama kurallar da kurallardır, onlara uyulmalı. Bu dengenin sağlanması çok önemli."

YORUMLARIN ARDINDAN YENİ BİR YÖNETMELİK TALEBİ

Bu olayın ardından, YKS gibi büyük sınavlarda kıyafet seçimiyle ilgili net bir düzenleme yapılması gerektiği fikri güç kazandı. Kimileri, sınavlarda giyilecek kıyafetlere dair belirli bir standart oluşturulması gerektiğini savunurken, diğerleri ise, bu tür bir müdahalenin kişisel özgürlükleri kısıtlayacağını belirtti. Antalya'daki tartışmaların ardından, sınav kurallarına uyulmasının ve kişisel tercihlere saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan yorumlar öne çıktı. YKS'nin amacının bilgi ölçmek olduğunu hatırlatan birçok kişi, öğrencilerin kıyafetlerine göre yargılanmamaları gerektiğini kaydetti.