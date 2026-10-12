Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları resmen başladı.

Müjdeyi sosyal medya hesabından veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni eğitim-öğretim dönemi için burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecinin erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden TC kimlik numaraları ile kolayca gerçekleştirebilecek.

KYK Burs ve Kredi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Başvuru ekranında öğrencilerden alınan ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair beyanlar, ilgili kamu kurumlarının verileriyle çapraz kontrol (teyit) edilerek inceleniyor. Yapılan merkezi değerlendirme sürecinin ardından, bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen öğrencilere geri ödemesiz KYK bursu bağlanıyor. Şartları karşılayan diğer tüm adaylara ise KYK öğrenim kredisi tahsis edilmektedir.