Dünya genelinde nüfus kaybı yaşayan ve iş gücüne ihtiyaç duyan birçok ülke, 2026’da yeni sakinlerine kapılarını açıyor. İtalya’dan Japonya’ya kadar uzanan bu fırsatlar, nakit hibeler, vergi avantajları ve uygun konut seçenekleriyle öne çıkıyor.

Yeni bir hayata adım atmayı düşünenler için Forbes’in derlediği 2026 verilerine göre göçmenlere finansal destek sağlayan sekiz ülke ve şartları şöyle:

1. İtalya (Çeşitli Kasabalar)

İtalya’nın “1 Euro’luk Evler” projeleri dünya çapında biliniyor, ancak bazı bölgeler doğrudan nakit destek de sunuyor.

Teşvik: Calabria gibi bölgelerde, 40 yaş altı ve bölgede yeni bir iş kurmayı veya belirli meslekleri icra etmeyi kabul edenlere 30.000 Euro’ya (yaklaşık 33.000$) kadar ödeme yapılabiliyor.

Şart: Belirlenen küçük kasabalarda ikamet etmek ve bir süre bölgede kalmak.

2. İsviçre (Albinen)

Alp köyü Albinen, nüfusunu artırmak için ciddi teşvikler sağlıyor.

Teşvik: Yetişkin başına yaklaşık 25.000 İsviçre Frangı (28.000$), çocuk başına 10.000 Frank ödeniyor. Dört kişilik bir aile toplam 70.000 Frank’a kadar destek alabiliyor.

Şart: 45 yaş altı olmak, İsviçre C tipi oturma iznine sahip olmak ve köyde en az 200.000 Frank değerinde bir ev satın alıp 10 yıl kalmayı taahhüt etmek.

3. İrlanda (Uzak Adalar)

“Yaşayan Adalarımız” programı ile İrlanda, ana karadan uzak adalardaki toplulukları canlandırmayı amaçlıyor.

Teşvik: Terk edilmiş veya eski bir mülkü satın alıp restore edenlere 80.000 Euro’ya (yaklaşık 90.000$) kadar hibe veriliyor.

Şart: Seçili 30 adadan birinde mülk sahibi olmak ve bu mülkü yenilemek.

4. İspanya (Ponga ve Kırsal Köyler)

Kuzey İspanya’daki Ponga gibi köyler, genç nüfusu çekmek için nakit destek sağlıyor.

Teşvik: Yeni taşınan çiftlere yaklaşık 3.000 Euro, köyde doğan her bebek için ek 3.000 Euro.

Şart: Genellikle en az 5 yıl köyde yaşamak.

5. Şili (Start-Up Chile)

Girişimcilere yönelik programlar, Şili’de yaşamayı ve iş kurmayı cazip hale getiriyor.

Teşvik: “Start-Up Chile” programı, teknoloji odaklı girişimlere 40.000$’a kadar hibe ve bir yıllık çalışma vizesi sağlıyor.

Şart: Yenilikçi bir iş fikrine sahip olmak ve Şili’nin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak.

6. Kanada (Saskatchewan)

Üniversite mezunlarını elde tutmak isteyen Saskatchewan, genç yeteneklere fırsatlar sunuyor.

Teşvik: ‘Graduate Retention Program’ kapsamında, eyalette yaşayan ve vergi ödeyen mezunlara 20.000 Kanada Doları’na kadar vergi iadesi.

Şart: Onaylı bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak ve Saskatchewan’da yaşamak.

7. Japonya (Kırsal Yenileme Programları)

Tokyo dışındaki bölgelerde taşınan aileler için büyük destekler mevcut.

Teşvik: Çocuk başına 1 milyon Yen’e (yaklaşık 7.000$) kadar ödeme, düşük kiralı evler ve tarım arazisi desteği.

Şart: En az 5 yıl bölgede yaşamak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak.

8. Yunanistan (Antikythera Adası)

Nüfusu azalan bu ada, yeni aileleri ağırlamayı hedefliyor.

Teşvik: Yerel kilise ve belediye destekli program, yeni sakinlere bir ev, bir parça toprak ve ilk üç yıl boyunca aylık 500 Euro sunuyor.

Şart: Genç ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.