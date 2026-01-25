İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56'ncı yıllık toplantısı 20-23 Ocak arasında yapıldı.

Küresel belirsizlikler, jeopolitik ve jeoekonomik riskler, küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konuların tartışılan zirvenin görünmeyen yüzü de ortaya çıktı.

Davos esnasında özellikle eskortlara yönelik talebin dikkat çekici biçimde arttığı iddia edildi.

New York Post’un haberine göre, zirvede seks işçilerine olan talep de patladı.

İsviçreli erotik hizmet platformu Titt4Tat'a göre, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi, 19 Ocak'taki açılış gününde erotik hizmet talebi yüzde 4000 arttı.

Haberde bir kişinin beş kadınla dört gün geçirmek için 114 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 490 bin lira) ödediği de aktarıldı.