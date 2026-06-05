2026 FIFA Dünya Kupası için tüm futbolseverler geri sayıma geçti. FIFA'nın bu sezon rekor ödül dağıtacağı turnuvada Fenerbahçe ile Galatasaray da kasasını dolup taşıracak.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere toplam 209 milyon dolar dağıtmıştı. 2026 organizasyonunda ise bu ödül 355 milyon dolara yükseltildi. Turnuva öncesindeki kamp sürecini de kapsayan program kapsamında kulüpler, Dünya Kupası'nda bulunan her futbolcu için günlük yaklaşık 11 bin dolar gelir elde edecek.

GÜNLÜK GELİR DUDAK UÇUKLATTI

Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası kadrolarında 11 futbolcusu bulunan Galatasaray'ın kasasına günlük yaklaşık 121 bin dolar girmesi bekleniyor. Oyuncuları turnuvada kalmaya devam ettikçe sarı kırmızılı ekibin geliri katlanacak.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası gelirinin daha yüksek seviyelere ulaşabileceği aktarıldı. Sarı-lacivertli ekipte 30 Haziran sonrasında turnuvada mücadele eden oyuncu sayısının 12'ye çıkması halinde kulübün günlük kazancı yaklaşık 132 bin dolara yükselecek.

Haberde, kiralık statüde forma giyen İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in Dünya Kupası'nda yollarına devam etmeleri halinde 1 Temmuz'dan itibaren bu oyuncular için yapılacak FIFA ödemelerinin Fenerbahçe'ye aktarılacağı kaydedildi.