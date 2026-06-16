ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de de yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor.

Kamp yerleri nedeniyle birçok eleştiri alan ABD'de İsviçre'nin kampı için yılanlı bölge alarmı verilirken bir benzer sorunu ise Almanya yaşadı.

ANTRENMAN YARIDA KALDI

Almanya Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Karolina'da yaptığı antrenman, sahaya giren zehirli bir yılan nedeniyle yarıda kaldı.

Olayın hemen ardından teknik heyet ve güvenlik görevlileri devreye girerek oyuncuları sahadan uzaklaştırdı. Yapılan ilk incelemelerde yılanın, bölgede nadiren görülen zehirli bir türe ait olduğu belirlendi. Tesis yetkililerinin hızlıca bölgeye çağırdığı uzman yılan yakalayıcıları ve koruma ekipleri, profesyonel bir müdahaleyle yılanı zarar vermeden yakalayarak güvenli bir alana nakletti.

YILANIN TÜRÜ BELİRLENDİ

Geç başlayan ve güvenlik önlemleri eşliğinde yapılan idmanın ardından Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri, olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadığını, kamp çalışmalarının planlandığı şekilde güvenlik kurallarına uygun olarak devam ettiğini bildirdi.

Alman yıldız Joshua Kimmich, konuya İlişkin “Dün bir yılan gördük, bize zehirli olduğu söylendi. Eğer ısırılırsan, hastaneye gitmen gerekir. Bundan öleceğimizi sanmıyorum ama kesinlikle tehlikeli. Böyle bir yılana basarsanız işler kötüye gidebilir." dedi.

Söz konusu yılanın, ABD'nin doğu kesimlerinde yaşayan zehirli bir tür olan bakırbaşlı yılan (Copperhead) olduğu belirtildi.