Geçtiğimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tam 5 milyon adet ücretsiz Almanya forması dağıtarak yüzyılın pazarlama başarısına imza atan karşılaştırma portalı Check24, bu kez çıtayı daha da yukarı taşıdı. Ancak bu kez Dünya Kupası'na özel hazırlanan bu dev promosyonlarda izdiham o kadar büyük ki, bazı ürünleri yakalamak için şimdiden çok geç kalmış olabilirsiniz.

Check24 & Fila iş birliği: 2 Milyon Forma Saatler İçinde Kapışıldı

EURO 2024'te üzerinde "Check24" logosu bulunan siyah, kırmızı, altın renkli formalarla dünyayı sallayan şirket, 2026 Dünya Kupası için ünlü spor markası Fila ile el sıkıştı.

Şirketin bu turnuva için seyahat portalı üzerinden zula ettiği 2 milyon adetlik ilk forma partisi, yayına girdikten sadece birkaç saat sonra tamamen tükendi.

Milyonlarca taraftar şu an uygulamanın yeni bir üretim partisi açmasını bekliyor.

Coca-Cola: Ücretsiz FIFA lisanslı formalar başlamadan bitti

Dünya Kupası'nın küresel resmi sponsoru ve 1981'den beri Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) en sadık ortağı olan Coca-Cola, taraftarları şoka uğratan bir talep patlaması yaşadı.

Normal şartlarda 1 Mayıs - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında sürmesi planlanan ve resmi FIFA lisanslı "Coca-Cola Taraftar Forması" dağıtılacağı duyurulan kampanya, beklenenden aylar önce, mayıs ayı bitmeden tamamen tükendi. Şirket, stokların rekor sürede yağmalandığını açıkladı.

Formayı kaçıranlar üzülmesin; Coca-Cola marketlerdeki 0.2 ve 0.5 litrelik küçük şişelerin etiketlerinin altına Panini Dünya Kupası koleksiyon çıkartmaları gizledi. Ayrıca turnuvaya özel sınırlı sayıda üretilen milli takım oyuncu temalı kutu ve ikonik cam şişeler raflardaki yerini koruyor.

EDEKA: 50 Euro alışverişe resmi DFB tişörtü hediye

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) resmi beslenme ortağı olan süpermarket devlerinden Edeka, taraftarlara en sıcak fırsatı sunan marka oldu.

Seçili Edeka mağazalarında özel bir DFB taraftar tişörtü promosyonu başlatıldı. Unisex olarak tasarlanan, XS’den XL/2XL bedenlerine kadar uzanan ve üzerinde resmi DFB ortaklık logosu bulunan bu tişörtleri almak için tek seferde en az 50 € tutarında alışveriş yapılması yeterli.

Edeka Genel Merkezi'nden yapılan basın açıklamasında, bu tişörtlerin asla genel satışa sunulmayacağı ve tamamen bu kampanyaya özel (stoklarla sınırlı) olduğu vurgulandı. Yoğun talep nedeniyle tişörtü kapmak isteyen taraftarların alışverişlerini akşam saatlerine bırakmamaları, sabahın erken saatlerinde mağazalara hücum etmeleri öneriliyor.