2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı için saatler kala, kupaya ikinci kez katılan Haiti'ye FIFA'dan forma vetosu geldi.

Haiti, FIFA'nın formadaki tasarımı siyasi bulmasının ardından hem iç saha hem de deplasman Dünya Kupası formalarını değiştirmeyi kabul etti.

The Athletic'in haberine göre Haiti'nin formasındaki tasarım, ada halkını Fransız sömürge yönetimi ve kölelikten kurtaran Haiti Devrimi’nden esinleniyordu. Kararın ardından yazılı bir açıklama yapan forma üreticisi firma, tasarımın kurallara uygun hale getirilmesi için FIFA ile birlikte çalıştıklarını ve zorunlu inceleme sürecinde 'talep edilen değişiklikleri uyguladıklarını' belirtti.

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Haiti, 1974'ten sonra ilk defa turnuvada boy gösterecek.