2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala yapılan araştırma, tedirginlik yarattı. İklim değişikliğinin neden olduğu ısınma, oyuncu performansını bozabilir ve 2026 Dünya Kupası'ndaki maç stratejisini etkileyebilir.

Bağımsız iklim araştırma kuruluşu Climate Central’ın analizine göre 2026 Dünya Kupası’ndaki hemen her maçta, oyunun yavaşlaması ve oyuncu performansının düşmesi riski, iklim değişikliği nedeniyle daha yüksek olacak.

Yeni bir iklim merkezi analizi, iklim değişikliğinin çoğu planlanan Dünya Kupası maçlarında (104'ün 97'si) performans düşürücü ısı olasılığını artırdığını gösteriyor. Maçların neredeyse yarısı performansa zarar verebilecek ısı yaşama olasılığı en az yüzde 50 olarak hesaplandı.

EN ÇOK ETKİLENECEK MAÇ BELLİ OLDU

Daha önce yapılan araştırmalar, 28°C’nin üzerindeki sıcaklıkların; sprint sıklığını, kat edilen toplam mesafeyi ve toparlanma süresini azaltabileceğine işaret ediyordu. Yüksek sıcaklıklar yalnızca oyuncu performansını ve güvenliğini değil, maçın temposunu, taktikleri ve genel oyun stilini de etkileyecek.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisinin en fazla hissedileceği maç, 26 Haziran’da Guadalajara’da Uruguay ile İspanya arasında oynanacak. Maçta performansı olumsuz etkileyen sıcaklıkların yaşanma olasılığı yüzde 70. Bu ihtimal, iklim değişikliği nedeniyle 37 puan daha yüksek.

MİLLİLERİN KAMPI DEZAVANTAJLI

2026 Dünya Kupası için çalışmalarını ABD'nin Arizona eyaletinde sürdürecek A Milli Futbol Takımımız; hem sıra dışı çöl sıcakları hem de rakiplerine göre en az iki kat daha fazla yol kat edecek olmasıyla dezavantajlı durumda.

Milliler, turnuvaya play-off'tan katıldığı için sona kalan kamp merkezlerinden birini seçmek zorunda kalmıştı.