2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yarışının ardından gözler, turnuvanın en prestijli teselli ödülü olan dünya üçüncülüğü mücadelesine çevrildi. Yarı finalde dramatik bir şekilde elenen 2 futbol devi, Fransa ve İngiltere, podyumun son basamağına çıkabilmek için kozlarını paylaşacak.

Miami Stadyumu’nda oynanacak bu dev karşılaşma, TSİ 00.00’da başlayacak. Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Fransa'da bir devir kapanıyor: Deschamps veda ediyor

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Fransa, grup aşamasında Senegal, Irak ve Norveç'i devirerek 9 tam puanla lider turlamıştı. Eleme turlarında sırasıyla İsveç, Paraguay ve Fas engellerini tek bir gol bile yemeden geçen Didier Deschamps’ın öğrencileri, yarı finalde İspanya duvarına çarptı.

İspanya'ya 2-0 yenilerek final şansını kaybeden "Horozlar" için bu maç, tarihi bir vedaya sahne olacak. 2012 yılından beri Fransa'nın başında olan, 2018 dünya şampiyonluğu ve 2022 dünya ikinciliği tadan teknik direktör Didier Deschamps, İngiltere maçıyla birlikte milli takım kariyerini noktalayacak.

İngiltere son dakika Yıkımını unutmak istiyor

L Grubu’nu lider bitirdikten sonra Demokratik Kongo, Meksika ve uzatmalarda Norveç'i eleyerek yarı finale gelen İngiltere, finale çok yaklaşmıştı. Son şampiyon Arjantin karşısında maçı 1-0 önde götüren İngilizler, 85 ve 90+2. dakikalarda yedikleri şok gollerle 2-1 mağlup olarak final biletini son anda kaçırdı.

İngiltere’nin bu mücadeledeki en büyük kozları yine hücum hattı olacak. Turnuvada şu ana kadar altışar gol atan Harry Kane ve Jude Bellingham ikilisi, İngiltere’nin attığı toplam 14 golün 12’sine imza atarak takımı sırtlamaya devam ediyor.

Tarihi rekabette 33. randevu

Futbol tarihinin 2 köklü ekibi bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu rekabette İngiltere’nin 17 galibiyetine karşılık, Fransa’nın 10 galibiyeti bulunuyor; 5 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

2 takım son olarak 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmış, Fransa rakibini 2-1 ile kupanın dışına itmişti. İngiltere’nin yıldızı Harry Kane, o maçta bir penaltıyı gole çevirirken, ikinci penaltı atışından yararlanamayarak trajik bir an yaşamıştı.

Kim, kaç kez üçüncü oluyor?

Dünya Kupası geçmişine bakıldığında 2 takımın üçüncülük maçlarındaki karnesi oldukça farklı:

Fransa: Tarihinde daha önce 3 kez üçüncülük maçına çıktı. 1958’de Batı Almanya’yı ve 1986’da Belçika’yı yenerek dünya üçüncüsü olmayı başaran Horozlar, 1982’de ise Polonya’ya kaybetmişti.

İngiltere: Üçüncülük maçlarında şanssızlığıyla biliniyor. Daha önce çıktığı 2 üçüncülük mücadelesinde de (1990'da İtalya'ya, 2018'de Belçika'ya) sahadan yenik ayrılan İngilizler, Fransa’yı devirmeleri halinde tarihlerindeki ilk Dünya Kupası üçüncülüğünü kazanmış olacaklar.