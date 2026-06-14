2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi. Houston'da oynanan mücadelede Curaçao'nun golü, 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi. Genç futbolcu, ülkesinin Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederek adını Curaçao futbol tarihine yazdırdı.

Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan ‘en küçük’ ülke unvanını taşıyan Curaçao, ilk kez yer aldığı turnuvada Almanya gibi dört kez dünya şampiyonu olmuş bir rakibe karşı gol bularak önemli bir başarı elde etti.