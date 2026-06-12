FIFA 2026 Dünya Kupası, Meksika-Güney Afrika maçıyla start aldı. Dev turnuva devam ederken, beklenmedik gelişmelere bir yenisi daha eklendi. The Athletic'te yer alan habere göre; Ganalı futbolcu Thomas Partey, Panama ile Kanada'da oynanacak Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek. FIFA, The Athletic'e yaptığı açıklamada Partey'in İngiltere'de karşı karşıya kaldığı cinsel suçlama nedeniyle Kanada'ya girişine izin verilmediğini doğruladı. 2026 Dünya Kupası L Grubu kapsamında oynanacak olan Gana-Panama mücadelesi, 18 Haziran'da Toronto'da gerçekleştirilecek. Gana'nın diğer rakipleri Hırvatistan ve İngiltere olacak.

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