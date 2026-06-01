2026 FIFA Dünya Kupası'nda göreceğimiz yeni kurallardan biri ilk kez uygulanırken, beklenmedik bir sonuç doğurdu.

Turnuvada uygulanacak yeni oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Japonya-İzlanda maçında uygulandı. İzlandalı futbolcu oyundan çıkarken 10 saniyeden fazla gecikince, oyuna girecek oyuncu 1 dakika dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Japonya, rakibinin bir kişi eksik kaldığı 1 dakikalık sürede skoru değiştirmeyi başardı. Oyunun yeniden başlamasının ardından Japonya ağları buldu. Japonya, rakibinin 10 kişi oynadığı sürede kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Yeni kuralın ne denli etkili olacağı da daha ilk uygulamadan etkisini gösterdi.