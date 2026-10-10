2026 yılının Ekim Dolunayı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.11'de tam faz seviyesine ulaşacak. Bu sırada Ay, Boğa burcunun 2. derecesinde parlarken, tam karşısında yer alan Güneş ise Akrep burcunda konumlanacak.

Sabah saatlerinde tam faza ulaşan Dolunay, en iyi 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece izlenebilecek.

İstanbul'da Ay, 25 Ekim akşamı saat 17.25 civarında doğup 26 Ekim sabahı 07.43 civarında batacak. Hava koşulları uygun olduğu sürece Dolunay, Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek.

"AVCI DOLUNAYI" NEDEN BU İSMİ TAŞIYOR?

Ekim Dolunayı'na bu ismin verilmesinin sebebi, sonbahar ekinoksuna en yakın Dolunay olan Hasat Dolunayı'ndan (26 Eylül 2026) sonra gelen ilk Dolunay olmasıdır.

Geleneksel olarak hasat bittikten sonra boşalan tarlalarda, avcıların bu Dolunay'ın ışığından yararlanarak kışa hazırlık için avlandığına inanılıyor. Dolayısıyla 'Avcı Dolunayı' adı da tıpkı Eylül ayındaki Hasat Dolunayı gibi, mevsimlerin ritmine göre yaşayan eski toplulukların takviminden gökyüzüne miras kalmış bir isimdir.

BOĞA-AKREP EKSENİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Boğa–Akrep eksenindeki bu Dolunay, bir yanda güven, para ve konfor ihtiyacını güçlendirirken diğer yanda ilişkilerde, ortak kaynaklarda ve duygusal bağlarda 'benim olan' ile 'bizim olan' arasındaki çizgiyi yeniden gündeme taşıyor.

Yıllardır süregelen alışkanlıklar, bırakılması gereken bağlar ve değerini yeniden tartmanız gereken meseleler bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Maddi düzenin, birikimlerin ve harcamaların yeniden gözden geçirilmesi, güvende hissetmek için nelere tutunulduğunun netleşmesi bekleniyor. Ayrıca 'Ben' ile 'biz' arasındaki sınırın keskinleşmesi, kıskançlık ve kontrol meselelerinin gün yüzüne çıkması; paylaşılan paralar, borçlar ve miras gibi konularda bekleyen kararların masaya gelmesi öne çıkan temalar arasında yer alıyor.

12 BURCUN KARŞILAŞACAĞI EŞİKLER

Söz konusu Boğa burcu olunca bu toprak Dolunayı, her burcun haritasında farklı bir alanı aydınlatıyor.

Koç burcu için para ve kazanç alanı gündemdeyken, Boğa burcundaki kişiler uzun süredir taşıdıkları yükleri bırakma ihtiyacı hissedebilir.

İkizler burcunda bilinçaltında biriken yorgunluklar yüzeye çıkarken, Yengeç burcu arkadaş çevresi ve gelecek hayalleri konusunda sınavdan geçebilir.

Aslan burcunda kariyer ve toplum önündeki duruşta önemli bir eşik varken, Başak burcu inançlar ve eğitim planları konusunda ufkunu genişletebilir. Terazi burcunda ortak paralar ve borçlar masaya gelirken, Akrep burcunda ilişkiler ve ortaklıklar en keskin sınavını verebilir.

Yay burcunda günlük rutin ve sağlık konuları netleşirken, Oğlak burcunda aşk ve yaratıcı projelerdeki bastırılmış istekler kendini gösterebilir.

Kova burcunda ev ve aile bağları yeniden düşünülürken, Balık burcunda yakın çevre ve kardeşlerle ilgili meseleler dile getirilebilir.