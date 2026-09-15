Pazartesi gecesi gerçekleştirilen Emmy Ödülleri töreninde televizyon sektörünün en iyileri ödüllendirildi. "The Pitt" ve "Widow's Bay" geceden en büyük ödüllerle ayrılırken, oyuncu Matthew Rhys tek bir gecede iki farklı başrol kategorisinde zafer kazanan ilk isim olarak Emmy tarihine adını yazdırdı. İşte 2026 Emmy Ödülleri'nden öne çıkan ayrıntılar ve kazananların tam listesi:

KOMEDİYE WIDOWW'S BAY DAMGA VURDU

Apple TV'nin korku, gizem ve komedi türlerini harmanlayan yapımı "Widow's Bay", gecede sadece En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazanmakla kalmadı; En İyi Erkek Oyuncu (Matthew Rhys), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kate O'Flynn), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Stephen Root), En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödüllerini de müzesine götürdü. Yapımın aday çıkaramadığı için ödül alamadığı tek ana kategori ise En İyi Kadın Oyuncu (Hacks dizisiyle Jean Smart) oldu.

Drama tarafında ise ödüller daha geniş bir yelpazeye dağıldı. "The Pitt" En İyi Drama Dizisi seçilirken, Noah Wyle geçen yılki başarısını tekrarlayarak En İyi Erkek Oyuncu ödülünü korudu. Rhea Seehorn "Pluribus" ile En İyi Kadın Oyuncu, Allison Janney "The Diplomat" ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Tom Pelphrey "Task" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Drama dalında En İyi Senaryo ödülü "Pluribus" ile Vince Gilligan'a, En İyi Yönetmen ödülü ise "Slow Horses" ile Saul Metzstein'a gitti.

MATTHEW RHYS'TEN TARİHİ BAŞARI

Gecenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Matthew Rhys oldu. Rhys, hem Minidizi kategorisinde ("The Beast in Me") hem de Komedi kategorisinde ("Widow's Bay") En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak aynı yıl iki farklı kategoride başrol performans ödülü alan ilk oyuncu unvanını elde etti. 2018 yılında "The Americans" dizisiyle Drama dalında da En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Rhys, toplamda üç farklı ana kategoride zafere ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

RHEA SEEHORN İLK EMMY'SİNE ULAŞTI

"Better Call Saul" yıllarında sık sık hakkının yendiği belirtilen Rhea Seehorn, nihayet aradığı ödülle buluştu. Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni bilim kurgu dizisi "Pluribus"ta insanlığın sonuyla yüzleşen kederli bir yazarı canlandıran Seehorn, ilk sezonundaki performansıyla Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü müzesine götürdü.

Öte yandan Jean Smart, ekranlara veda eden "Hacks" dizisindeki Deborah Vance karakteriyle Komedi dalında 5. kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak etkileyici bir seri yakaladı. Smart, aday gösterildiği her yıl ödülü evine götürmeyi başardı.

SUNUCU MARİSKA HARGİTAY GECEYE RENK KATTI

Törenin sunuculuğunu üstlenen Mariska Hargitay, performansıyla gece boyunca enerjiyi yüksek tutmayı başardı. Açılış gösterisi biraz abartılı bulunsa da Hargitay'ın uzun yıllardır devam eden dizisi "Law & Order: SVU" üzerine yaptığı şakalar ve skeçlerdeki başarısı izleyicilerden tam not aldı. Törenin sonlarına doğru zaman doldurmaya çalışan Woody Harrelson ve Matthew McConaughey'nin yarattığı ritim bozukluğuna rağmen Hargitay harika bir sunum sergiledi.

2026 EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

KAZANAN: The Pitt

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

En İyi Komedi Dizisi

KAZANAN: Widow's Bay

Abbott Elementary

The Bear

Nobody Wants This

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Only Murders in the Building

Shrinking

En İyi Minidizi veya Antoloji Dizisi

KAZANAN: DTF St. Louis

All Her Fault

The Beast In Me

Beef

Love Story

En İyi Varyete Programı

KAZANAN: The Late Show With Stephen Colbert

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

Saturday Night Live

Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu

KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, The Diplomat

Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu

KAZANAN: Rhea Seehorn, Pluribus

Carrie Coon, The Gilded Age

Chase Infiniti, The Testaments

Keri Russell, The Diplomat

Zendaya, Euphoria

Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu

KAZANAN: Matthew Rhys, Widow's Bay

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Steve Carell, Rooster

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu

KAZANAN: Jean Smart, Hacks

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Elle Fanning, Margo's Got Money Troubles

Lisa Kudrow, The Comeback

Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Kadın Oyuncu

KAZANAN: Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Claire Danes, The Beast In Me

Carey Mulligan, Beef

Sarah Pidgeon, Love Story

Sarah Snook, All Her Fault

Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Erkek Oyuncu

KAZANAN: Matthew Rhys, The Beast In Me

Riz Ahmed, Bait

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac, Beef

Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

KAZANAN: Kate O'Flynn, Widow's Bay

Dale Dickey, Widow's Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Michelle Pfeiffer, Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Shrinking

Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

KAZANAN: Stephen Root, Widow's Bay

Colman Domingo, The Four Seasons

Paul W. Downs, Hacks

Nick Offerman, Margo's Got Money Troubles

Michael Urie, Shrinking

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

KAZANAN: Tom Pelphrey, Task

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Carlos Manuel-Vesga, Pluribus

Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

KAZANAN: Allison Janney, The Diplomat

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

KAZANAN: Linda Cardellini, DTF St. Louis

Dakota Fanning, All Her Fault

Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday, DTF St. Louis

Youn Yuh-jung, Beef

Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

KAZANAN: David Harbour, DTF St. Louis

Jason Bateman, DTF St. Louis

Richard Gadd, Half Man

Richard Jenkins, DTF St. Louis

Charles Melton, Beef

Nick Offerman, Death by Lightning

Komedi Dizilerinde En İyi Yönetmen

KAZANAN: Hiro Murai, Widow's Bay

Randall Einhorn, Abbott Elementary

Christopher Storer, The Bear

Andrew DeYoung, The Chair Company

Lucia Aniello, Hacks

Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show

Drama Dizilerinde En İyi Yönetmen

KAZANAN: Saul Metzstein, Slow Horses

Salli Richardson-Whitfield, The Gilded Age

Hanelle M. Culpepper, Paradise

Noah Wyle, The Pitt

Vince Gilligan, Pluribus

Salli Richardson-Whitfield, Task

Komedi Dizilerinde En İyi Senaryo

KAZANAN: Katie Dippold, Widow's Bay

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Tim Robinson, Zach Kanin, The Chair Company

Michael Patrick King, Lisa Kudrow, The Comeback

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks

Anthony King, Jury Duty Presents: Company Retreat

Drama Dizilerinde En İyi Senaryo

KAZANAN: Vince Gilligan, Pluribus

Peter Ackerman, Debora Cahn, The Diplomat

Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill, The Pitt

Valerie Chu, The Pitt

Will Smith, Slow Horses

Brad Ingelsby, Task

En İyi Yarışma Programı