Pazartesi gecesi gerçekleştirilen Emmy Ödülleri töreninde televizyon sektörünün en iyileri ödüllendirildi. "The Pitt" ve "Widow's Bay" geceden en büyük ödüllerle ayrılırken, oyuncu Matthew Rhys tek bir gecede iki farklı başrol kategorisinde zafer kazanan ilk isim olarak Emmy tarihine adını yazdırdı. İşte 2026 Emmy Ödülleri'nden öne çıkan ayrıntılar ve kazananların tam listesi:
KOMEDİYE WIDOWW'S BAY DAMGA VURDU
Apple TV'nin korku, gizem ve komedi türlerini harmanlayan yapımı "Widow's Bay", gecede sadece En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazanmakla kalmadı; En İyi Erkek Oyuncu (Matthew Rhys), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kate O'Flynn), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Stephen Root), En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödüllerini de müzesine götürdü. Yapımın aday çıkaramadığı için ödül alamadığı tek ana kategori ise En İyi Kadın Oyuncu (Hacks dizisiyle Jean Smart) oldu.
Drama tarafında ise ödüller daha geniş bir yelpazeye dağıldı. "The Pitt" En İyi Drama Dizisi seçilirken, Noah Wyle geçen yılki başarısını tekrarlayarak En İyi Erkek Oyuncu ödülünü korudu. Rhea Seehorn "Pluribus" ile En İyi Kadın Oyuncu, Allison Janney "The Diplomat" ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Tom Pelphrey "Task" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Drama dalında En İyi Senaryo ödülü "Pluribus" ile Vince Gilligan'a, En İyi Yönetmen ödülü ise "Slow Horses" ile Saul Metzstein'a gitti.
MATTHEW RHYS'TEN TARİHİ BAŞARI
Gecenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Matthew Rhys oldu. Rhys, hem Minidizi kategorisinde ("The Beast in Me") hem de Komedi kategorisinde ("Widow's Bay") En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak aynı yıl iki farklı kategoride başrol performans ödülü alan ilk oyuncu unvanını elde etti. 2018 yılında "The Americans" dizisiyle Drama dalında da En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Rhys, toplamda üç farklı ana kategoride zafere ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
RHEA SEEHORN İLK EMMY'SİNE ULAŞTI
"Better Call Saul" yıllarında sık sık hakkının yendiği belirtilen Rhea Seehorn, nihayet aradığı ödülle buluştu. Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni bilim kurgu dizisi "Pluribus"ta insanlığın sonuyla yüzleşen kederli bir yazarı canlandıran Seehorn, ilk sezonundaki performansıyla Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü müzesine götürdü.
Öte yandan Jean Smart, ekranlara veda eden "Hacks" dizisindeki Deborah Vance karakteriyle Komedi dalında 5. kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak etkileyici bir seri yakaladı. Smart, aday gösterildiği her yıl ödülü evine götürmeyi başardı.
SUNUCU MARİSKA HARGİTAY GECEYE RENK KATTI
Törenin sunuculuğunu üstlenen Mariska Hargitay, performansıyla gece boyunca enerjiyi yüksek tutmayı başardı. Açılış gösterisi biraz abartılı bulunsa da Hargitay'ın uzun yıllardır devam eden dizisi "Law & Order: SVU" üzerine yaptığı şakalar ve skeçlerdeki başarısı izleyicilerden tam not aldı. Törenin sonlarına doğru zaman doldurmaya çalışan Woody Harrelson ve Matthew McConaughey'nin yarattığı ritim bozukluğuna rağmen Hargitay harika bir sunum sergiledi.
2026 EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ
-
KAZANAN: The Pitt
-
The Diplomat
-
The Gilded Age
-
A Knight of the Seven Kingdoms
-
Paradise
-
Pluribus
-
Slow Horses
-
Your Friends and Neighbors
En İyi Komedi Dizisi
-
KAZANAN: Widow's Bay
-
Abbott Elementary
-
The Bear
-
Nobody Wants This
-
Hacks
-
Margo's Got Money Troubles
-
Only Murders in the Building
-
Shrinking
En İyi Minidizi veya Antoloji Dizisi
-
KAZANAN: DTF St. Louis
-
All Her Fault
-
The Beast In Me
-
Beef
-
Love Story
En İyi Varyete Programı
-
KAZANAN: The Late Show With Stephen Colbert
-
The Daily Show
-
Jimmy Kimmel Live!
-
Last Week Tonight With John Oliver
-
Saturday Night Live
Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
-
KAZANAN: Noah Wyle, The Pitt
-
Sterling K. Brown, Paradise
-
Gary Oldman, Slow Horses
-
Mark Ruffalo, Task
-
Rufus Sewell, The Diplomat
Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu
-
KAZANAN: Rhea Seehorn, Pluribus
-
Carrie Coon, The Gilded Age
-
Chase Infiniti, The Testaments
-
Keri Russell, The Diplomat
-
Zendaya, Euphoria
Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
-
KAZANAN: Matthew Rhys, Widow's Bay
-
Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
-
Steve Carell, Rooster
-
Jason Segel, Shrinking
-
Martin Short, Only Murders in the Building
Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu
-
KAZANAN: Jean Smart, Hacks
-
Quinta Brunson, Abbott Elementary
-
Ayo Edebiri, The Bear
-
Elle Fanning, Margo's Got Money Troubles
-
Lisa Kudrow, The Comeback
Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Kadın Oyuncu
-
KAZANAN: Sally Field, Remarkably Bright Creatures
-
Claire Danes, The Beast In Me
-
Carey Mulligan, Beef
-
Sarah Pidgeon, Love Story
-
Sarah Snook, All Her Fault
Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Erkek Oyuncu
-
KAZANAN: Matthew Rhys, The Beast In Me
-
Riz Ahmed, Bait
-
Jason Bateman, Black Rabbit
-
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
-
Oscar Isaac, Beef
Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
-
KAZANAN: Kate O'Flynn, Widow's Bay
-
Dale Dickey, Widow's Bay
-
Hannah Einbinder, Hacks
-
Janelle James, Abbott Elementary
-
Michelle Pfeiffer, Margo's Got Money Troubles
-
Megan Stalter, Hacks
-
Jessica Williams, Shrinking
Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
-
KAZANAN: Stephen Root, Widow's Bay
-
Colman Domingo, The Four Seasons
-
Paul W. Downs, Hacks
-
Nick Offerman, Margo's Got Money Troubles
-
Michael Urie, Shrinking
-
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
-
KAZANAN: Tom Pelphrey, Task
-
Patrick Ball, The Pitt
-
Billy Crudup, The Morning Show
-
Shawn Hatosy, The Pitt
-
Gerran Howell, The Pitt
-
Jack Lowden, Slow Horses
-
Carlos Manuel-Vesga, Pluribus
Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
-
KAZANAN: Allison Janney, The Diplomat
-
Taylor Dearden, The Pitt
-
Fiona Dourif, The Pitt
-
Katherine LaNasa, The Pitt
-
Sepideh Moafi, The Pitt
-
Julianne Nicholson, Paradise
-
Karolina Wydra, Pluribus
Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
-
KAZANAN: Linda Cardellini, DTF St. Louis
-
Dakota Fanning, All Her Fault
-
Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
-
Joy Sunday, DTF St. Louis
-
Youn Yuh-jung, Beef
-
Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Minidizi/Antoloji Dizisi veya TV Filmlerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
-
KAZANAN: David Harbour, DTF St. Louis
-
Jason Bateman, DTF St. Louis
-
Richard Gadd, Half Man
-
Richard Jenkins, DTF St. Louis
-
Charles Melton, Beef
-
Nick Offerman, Death by Lightning
Komedi Dizilerinde En İyi Yönetmen
-
KAZANAN: Hiro Murai, Widow's Bay
-
Randall Einhorn, Abbott Elementary
-
Christopher Storer, The Bear
-
Andrew DeYoung, The Chair Company
-
Lucia Aniello, Hacks
-
Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show
Drama Dizilerinde En İyi Yönetmen
-
KAZANAN: Saul Metzstein, Slow Horses
-
Salli Richardson-Whitfield, The Gilded Age
-
Hanelle M. Culpepper, Paradise
-
Noah Wyle, The Pitt
-
Vince Gilligan, Pluribus
-
Salli Richardson-Whitfield, Task
Komedi Dizilerinde En İyi Senaryo
-
KAZANAN: Katie Dippold, Widow's Bay
-
Quinta Brunson, Abbott Elementary
-
Tim Robinson, Zach Kanin, The Chair Company
-
Michael Patrick King, Lisa Kudrow, The Comeback
-
Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks
-
Anthony King, Jury Duty Presents: Company Retreat
Drama Dizilerinde En İyi Senaryo
-
KAZANAN: Vince Gilligan, Pluribus
-
Peter Ackerman, Debora Cahn, The Diplomat
-
Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill, The Pitt
-
Valerie Chu, The Pitt
-
Will Smith, Slow Horses
-
Brad Ingelsby, Task
En İyi Yarışma Programı
-
KAZANAN: The Traitors
-
Dancing With the Stars
-
RuPaul's Drag Race
-
Survivor
-
Top Chef