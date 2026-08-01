Türkiye, ağustos ayının ilk günlerinde etkisini artırması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, İstanbul'da ise yüksek nem nedeniyle bunaltıcı bir hava hakim olacak. Uzmanlar, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak bilinen dönemin meteorolojide belirli tarihlere sahip resmi bir olay olmadığını söyledi.

Toros, bazı takvimlerde bu dönemin 31 Temmuz-7 Ağustos, bazılarında ise 1-8 Ağustos arasında gösterildiğini belirterek, "Eyyam-ı bahur en sıcak günler anlamına geliyor. Ancak bu sıcaklıkların her yıl aynı tarihlerde ve aynı şiddette yaşanacağını söylemek doğru değil." dedi.

Atmosferik tahmin modellerine göre ağustosun ilk günlerinde Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten Toros, sıcak hava dalgasının doğu bölgelerine Arap Yarımadası'ndan, batı kesimlerine ise Afrika üzerinden ulaşacağını ifade etti.

Güneydoğu'da kavurucu sıcak, İstanbul'da bunaltan nem

Geçen yıl eyyam-ı bahur döneminde birçok bölgede sıcaklık rekorlarının kırıldığını hatırlatan Toros, bu yıl da benzer bir tablo beklendiğini söyledi.

Sıcaklıkların etkisinin bölgelere göre farklı hissedileceğini vurgulayan Toros, "Güneydoğu Anadolu'da temel risk yüksek hava sıcaklığı olacak. İstanbul gibi Marmara'nın kıyı kesimlerinde ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbul'da 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 30, 4 Ağustos Salı günü ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Eyyam-ı bahur sürecinde Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Çarşambadan itibaren ise Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, kısa süreli sıcak hava dalgaları ile iklim değişikliğinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini de belirterek, tek bir sıcak dönemin iklim değişikliğinin doğrudan kanıtı sayılamayacağını söyledi. Buna karşın uzun yıllara yayılan meteorolojik gözlemlerin Türkiye'de belirgin bir ısınma eğilimine işaret ettiğini sözlerine ekledi.