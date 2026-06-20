ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda saha içindeki heyecan tam gaz sürüyor. Bugün TSİ 23.00’de Almanya, Kanada’nın Toronto şehrinde Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Karşılaşma için Toronto'ya giden Almanya Milli Takımı'nın güvenlik görevlileri tarafından sıkı bir üst araması ve dedektörlerle aranması gündem oldu. Güvenlik araması sırasında futbolcuların yüzlerindeki memnuniyetsizlik dikkat çekti.

SENEGAL, ÖZBEKİSTAN VE URUGUAY

Daha önce de turnuvanın ilk günlerinde Özbekistan, Senegal ve Uruguay milli takımlarının ABD’de maruz kaldığı sıra dışı güvenlik prosedürleri spor kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştı. Diplomatik teamülleri zorlayan bu tavizsiz ve yoğun güvenlik kontrolü uygulamasının son kurbanı ise turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen dünya devi Almanya Milli Takımı oldu.