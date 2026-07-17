2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonunun belirleneceği İspanya - Arjantin maçını yönetecek hakem açıklandı. 19 Temmuz Pazar TSİ 22.00'de ABD'nin New York eyaletindeki New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final maçında Slavko Vincic görev yapacak.

Sloven hakemin yardımcıları ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh.

DERBİ YÖNETMİŞTİ

46 yaşındaki Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki 2022 UEFA Avrupa Ligi finali ve Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı.

Kaynak olarak ekle

Slavko Vincic, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

 

📊
ANKET
2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır?
1 Soru · Çoktan Seçmeli
1 / 1
2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır?
İspanya
Arjantin

 

 

📊
ANKET
Sizce tarihin en iyi futbolcusu kim?
1 Soru · Çoktan Seçmeli
1 / 1
Sizce tarihin en iyi futbolcusu kim?
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo

 