Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören oyuncu, Arjantinli Javier Mascherano oldu. Mascherano, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 20 maça çıktı ve 7 sarı kart gördü. Kupada kırmızı kart görmeyen Arjantinli futbolcu, 2006, 2010 ve 2018'de ikişer, 2014'te ise bir defa sarı kartla cezalandırıldı.

Zidane, Marquez ve Cafu

Fransız Zinedine Zidane, Meksikalı Rafael Marquez ve Brezilyalı Cafu, gördükleri 6'şar kartla bu alanda Mascherano'yu takip etti. Zidane 12 maçta 4 sarı, 2 kırmızı, Marquez 19 maçta 5 sarı, 1 kırmızı, Cafu da 20 maçta 6 sarı kart gördü. Kamerunlu Rigobert Song, Arjantinli Diego Armando Maradona ve Avustralyalı Tim Cahill ise 5'er kartla bu oyuncuları izledi.

Zidane, Materazzi'ye kafa attı

Dünya Kupası'na 1998, 2002 ve 2006'da katılan Fransızların unutulmaz oyuncusu Zidane'ın en çok ses getiren kırmızı kartı, 2006 Almanya'da İtalya ile yaptıkları final maçında çıktı. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Zidane, 7. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İtalya Marco Materazzi'nin 19. dakikada attığı golle karşılık verdi ve maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Zidane, maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. 1-1 sona karşılaşma sonunda İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafa atması konuşuldu.