2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina birkaç değişikliği duyurdu.

Collina, 2026 Dünya Kupası'nda kaleciler sakatlandığında oyuncuların teknik alana gidip antrenörlerle konuşmalarının engelleneceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kaleci molasının yanı sıra top oyuna girmeden önce gerçekleşen hücum faullerinin incelenmesine izin vermek için video yardımcı hakem (VAR) protokolünde değişiklik yapılması talebini de onayladı.

'Kaleci taktik molası'nda kaleci sakatlandığını belirterek çimde oturuyor ve sağlık ekipleri çağırılıyor. Diğer oyuncular da takım konuşması için teknik alana koşuyor. Teknik direktör talimatlarını verdikten hemen sonra kaleci kalkıyor ve oyun devam ediyor.

IFAB konuyu incelese de herhangi bir kural değişikliği konusunda anlaşmaya varılamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki profesyonel kadın futbol ligi Ulusal Kadınlar Futbol Ligi (NWSL), bu yılın başlarında kendi geçici önlemini uygulamaya koydu. Buna göre kaleci sakatlanırsa, her iki takımın oyuncuları da oldukları yerde kalıyor veya orta sahada toplanıyor. FIFA, NWSL ile aynı mantığı uygulayacak ve oyuncuların saha kenarına gitmesini engelleyecek.

SU MOLASI İKİLEMİ

Collina, tüm ülkelerin bunun artık yasak olduğunun farkına varması gerektiğini söyledi. Collina, "48 takımın tüm antrenörleriyle bir çalıştay düzenledik ve onlara hakemlerin proaktif olacağını söyledik" dedi. Buna göre; kaleci sakatlanıp yerde yatarken iki takımın da yedek kulübesine gitmesine izin verilmeyecek. Kalecinin sakatlanma hakkı var ama oyuncuların kendi antrenörleriyle bir tür mola vermek için oyun alanını terk etme hakkı yok.

Bu önlemin Dünya Kupası'ndaki etkinliği tartışmaya açık çünkü her iki yarıda da üç dakikalık bir su molası olacak ve bu da antrenörler için doğal bir mola demek. Hakemler kuralı uygulamaktan sorumlu olacak ancak Collina, antrenörle konuşmaya çalışan oyunculara sarı kart veya disiplin cezası verilmeyeceğini söyledi. Collina, "Sahada sadece hakem, fizyoterapist ve kalecinin olması oldukça garip. Diğer tüm oyuncular sahayı terk ediyor ve bu iyi değil" dedi.