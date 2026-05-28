Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek. Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda forma giydi

Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.

Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.