Anadolu ve Balkan kültüründe köklü bir yere sahip olan Hıdırellez (Ruz-ı Hızır), Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı temsil etmesi nedeniyle her yıl geniş kitleler tarafından geleneksel ritüellerle karşılanıyor.

HIDIRELLEZ 2026 HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Hıdırellez kutlamaları her yıl olduğu gibi sabit tarihlerde gerçekleştirilecek. 2026 yılında Hıdırellez, 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba günü ikindi vaktine kadar devam edecek.

Astrolojik ve mevsimsel döngülerde "Hızır Günleri" olarak adlandırılan bu tarih, kış mevsiminin sona erip yazın başlangıcının simgesi olarak kabul ediliyor.

GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez'in en yaygın sembolik ritüeli, gül ağacı altına dilek bırakmaktır. 5 Mayıs akşam ezanı vaktiyle birlikte dilekleri temsil eden çizimler veya notlar, bir kağıda yazılarak gül dalına asılabilir ya da gül ağacının dibine gömülebilir.

Bu esnada içtenlikle dualar okunur. Gelenek gereği, dileklerin sabah gün doğmadan, güneş yüzünü göstermeden önce alınması ve bir akarsuya bırakılması dikkat edilen en önemli hususlardan biridir.

Ekonomik bolluk ve rızık kapılarının açılması inancıyla, Hıdırellez gecesi cüzdanlar ağzı açık şekilde bırakılır. Evdeki un çuvalları, bakliyat kavanozları ve para keseleri de bereketin artması beklentisiyle açık tutulur.

Ateş ise Hıdırellez kutlamalarında arınmayı ve kötü enerjiden kurtulmayı simgeler. İnanca göre, yakılan ateşin üzerinden üç kez atlayan kişilerin yıl boyunca hastalıklardan ve nazardan korunacağı kabul edilir.