Türkiye'de 2026 Black Friday indirimleri, 27 Kasım Cuma günü yapılacak. İndirimler yalnızca bu tarihle sınırlı kalmayacak. Birçok mağaza ve e-ticaret sitesi, kasım ayının ilk günlerinden itibaren kampanyalarını başlattı.

İndirim tarihleri markalara ve mağazalara göre değişecek. Bazı markalar kampanyalarını günler öncesinden duyururken bazıları yalnızca 27 Kasım'da indirim yapacak.

Kampanya döneminde özellikle telefon, bilgisayar, televizyon ve küçük ev aletleri gibi teknoloji ürünlerinde fiyat düşüşleri bekleniyor. Giyimden kozmetiğe, elektronikten ev ürünlerine kadar pek çok kategoride de indirimler tüketicilerle buluşacak.

Black Friday fırsatlarını kaçırmamak için mağazaların ve markaların kampanyalarını takip etmekte fayda var.