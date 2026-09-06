ÖSYM, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10'luk kısmını adayların hizmetine sundu. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği bu duyuru, sınav maratonunun ardından net hesaplamaları için kritik bir adım oldu.

SORULAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki sorulara ve cevap anahtarına 6 Eylül 2026 günü saat 13.15'ten itibaren erişim sağlayabilecek. Bu erişim, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşlem için tanınan süre 10 gün olarak belirlendi.

Soruların ve cevap anahtarının görüntülenebileceği son tarih 16 Eylül 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra erişim kapatılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına dair ilk ipuçlarını bu dokümanlar üzerinden takip edebilecek.

Sınavın tamamlanmasının ardından gözler artık puan hesaplama ve sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, soruları ve cevapları kontrol ederek kendi tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.