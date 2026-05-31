Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların, dönüş yolculuğu sürüyor.

Tatilin son gününde İstanbul'a doğru olan güzergahlarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

'Kilit kavşak'

Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı.

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kuzey Marmara

Tatilin son gününde, Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan köprü görevi gören Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, trafik kazalarının da etkisiyle araç yoğunluğu oluştu.

Otoyolun İzmit ilçesi Çayırköy ve Sepetçi mevkilerinde, trafik yavaş ilerledi. Tünellerin yer aldığı bölgede ise ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergahta tedbirlerini aldı ve denetimlerine devam ediyor.

Kentteki diğer ana arter geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi kesimi Gültepe ve Korutepe tünelleri mevkisinde ise trafiğin akıcı yoğunlukta seyrettiği gözlemlendi.

Otoyollardaki trafik yoğunluğunun gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Çamlıca gişeleri

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönenler Çamlıca gişelerinde yoğunluk oluşturdu.

Saat 16.00 itibariyle İBB Trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 33 olurken, Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Çamlıca gişelerinden geçen araçlar trafik nedeniyle zaman zaman durmak zorunda kaldı.

Saat 20.15 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 22'ye geriledi. Anadolu Yakası'nda yüzde 18 olarak ölçülen trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 24 oldu.

Edirne ve Ankara istikametinde TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.