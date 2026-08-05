Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 LGS yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kalacak kontenjanlar erişime açıldı. Resmi takvime göre ilan edilen sonuçlarla birlikte, yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi için heyecanlı bekleme sona erdi.

Öğrenciler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı. MEB'in yaptığı duyuruyla birlikte, tercih sonuçlarının nasıl sorgulanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Adaylar, https://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

Sorgulama için TC kimlik numarası, Okul numarası ve Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl) bilgileri girilmesi gerekiyor. Bu bilgilerle kazandıkları okulları görüntüleyebilecekler.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta alınacak. Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.