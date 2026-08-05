İlk sonuçlara göre bir liseye yerleşen ancak hedefleri doğrultusunda farklı bir okula geçmek isteyenler ya da ilk aşamada herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar nakil dönemlerinde yeniden tercihte bulunabiliyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen boş kontenjanlar ve oluşan taban puanlar dikkate alınır.

2026 LGS nakil işlemleri, veliler ve öğrenciler tarafından dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Nakil başvuruları doğrudan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) adresi üzerinden yapılıyor.

Öğrenciler, sistemde açılan nakil tercih ekranından boş kontenjanı ve taban puanı kendilerine uygun olan okulları listelerine ekler.

e-Okul üzerinden elektronik ortamda yapılan nakil tercihlerinin, belirtilen süreler içerisinde herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek onaylatılması şarttır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır.

Nakil başvurusunda bulunup herhangi bir yeni okula yerleşemeyen öğrencilerin ilk yerleştirmede kazandıkları okuldaki kayıt hakları korunur. Tercih yapmadan önce MEB tarafından yayımlanan güncel boş kontenjanlar ve taban puan verileri mutlaka incelenmelidir. Nakil işlemleri MEB takvimine göre iki ayrı dönem halinde gerçekleştirilir.